Les étangs de la Brenne asséchés, les pisciculteurs en souffrance

La sécheresse laisse d'importantes marques en Berry. Certains paysages deviennent quasiment désertiques, notamment dans la Brenne où de nombreux étangs sont à sec. Les pisciculteurs Brennous vivent un vrai cauchemar, la saison qui doit commencer début octobre s'annonce difficile, notamment à Rosnay où le poisson se fait de plus en plus rare.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

Des poissons morts un peu partout

Il n'y a quasiment plus une goutte d'eau au fond de l'étang Neuf et le peu qu'il reste est devenu verdâtre. Le paysage laisse désormais place à un sol complètement craquelé. "Il y a un poisson mort ici, quatre autres plus loin, montre du doigt Julien Darreau de la pisciculture Couturier. C'est désolant, on se croirait dans le désert. On marche dans des étangs, alors qu'habituellement, il y a un mètre d'eau".

Dans beaucoup d'étangs de la Brenne, l'eau a laissé place à un sol craquelé © Radio France - Justine Claux

Avec les fortes chaleurs, l'étang qu'il exploite à Rosnay s'est pratiquement vidé. Il a perdu les deux tiers de sa surface. "L'étang fait normalement six hectares, il ne reste plus que deux hectares d'eau. L'eau s'est beaucoup réchauffée parce qu'il y a très peu d'épaisseur", explique le pisciculteur.

Il ne reste qu'un tiers de la surface habituelle de l'étang © Radio France - Justine Claux

La température de l'eau atteint les 30 degrés l'après-midi. Résultats : les poissons meurent les uns après les autres. "On a des déficits en oxygène et on constate des poissons morts un peu partout. Malheureusement, il n'y a plus rien à pêcher ici", déplore-t-il.

L'avenir de la pisciculture en danger

C'est l'hécatombe et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Sur la quarantaine d'étangs dans lesquels Julien Darreau pêche, 15 % sont asséchés. "Beaucoup d'étangs sont comme celui-ci, tout est mort. C'est quand même un gros manque à gagner", assure Julien Darreau.

Le pisciculteur Julien Darreau a perdu 30 % de sa production © Radio France - Justine Claux

Le pisciculteur a déjà perdu 30 % de sa production. La situation pourrait encore s'aggraver. "Ils annoncent encore des fortes chaleurs, on aura certainement d'autres mortalités. La saison sera très mauvaise et l'avenir incertain", poursuit-il. Julien Darreau l'assure : son exploitation ne survivra pas à un nouvel épisode de sécheresse. "C'est l'avenir de toute la pisciculture en Brenne qui est en danger, alerte-t-il. Si cette sécheresse se répète, c'est la fin de la pisciculture. Sans eau, on ne peut pas travailler".

Le pisciculteur réclame des aides de la part du gouvernement pour aider sa profession. Rien que pour son exploitation, une enveloppe de 120.000 euros serait nécessaire pour ne pas mettre la clé sous la porte.