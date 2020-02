Les Fermiers de Loué développent une technique pour éviter l’abattage des poussins mâles

Sarthe, France

Les Fermiers de Loué s'engagent, une nouvelle fois, pour le bien-être animal. La coopérative qui compte un millier d'éleveurs (essentiellement en Sarthe et en Mayenne) lance une technique (venue d'Allemagne) permettant de déterminer le sexe des volailles directement dans l’œuf. Concrètement, avec l'aide d'une lumière, placée sous l’œuf, une caméra détecte la couleur des futures plumes de la volaille. Si c'est roux, c'est une femelle. Si c'est blanc, c'est un mâle. Dans ce cas, l’œuf est détruit et non plus le poussin quelques semaines plus tard, explique Yves de La Fouchardière, le directeur général des Fermiers de Loué : "Quand on est éleveur, ce n'est pas une bonne chose de savoir qu'une partie de ses animaux va être éliminée, parce qu'ils ne peuvent pas être élevés. Ne plus le faire est quelque chose d'extraordinaire! Cette technique, naturelle, est relativement simple à mettre en oeuvre. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent!"

Vers une généralisation à l'ensemble de la filière avicole

Depuis toujours, y compris dans les fermes domestiques, les mâles sont rarement conservés car ils ne produisent pas suffisamment de chair. Les poussins sont alors broyés ou endormis comme chez les Fermiers de Loué depuis environ dix ans. Cette nouvelle technique qui améliorera le bien-être animal a vocation à se développer au delà des seuls de la seule coopérative sarthoise, annonce Yves de La Fouchardière, le directeur général des Fermiers de Loué : "On ne peut pas répondre de manière individuelle à cette question, posée par la société, des conditions de l'élevage des animaux. Il faut une réponse collective. Nous, Fermiers de Loué, sommes là pour défricher et trouver des solutions. Nous pouvons envisager que cette nouveauté soit étendue à l'ensemble de la filière". Cette généralisation pourrait se faire rapidement car le Ministre de l'agriculture demande l'arrêt de l'abattage de poussins d'ici la fin de l'année prochaine.