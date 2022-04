Grippe aviaire : "les éleveurs sont prêts" chez les Fermiers de Loué

Trois jours après la découverte d'un premier cas de grippe aviaire en Sarthe, les Fermiers de Loué réagissent. Le directeur de la coopérative Yves de la Fouchardière se dit "serein". "Nos éleveurs sont bien informés. On se doutait qu'il y aurait un foyer. Il y en a dans beaucoup de départements autour de chez nous, donc c'était assez probable qu'il y en ait aussi en Sarthe."

Pour l'heure, aucun élevage sarthois n'est touché par la grippe aviaire. Le premier cas a été détecté dans la basse-cour d'un particulier. Toutes les volailles ont été tuées et un périmètre de contrôle a été instauré 5 kilomètres autour du foyer. La préfecture de la Sarthe rappelle les règles en vigueur : les volailles doivent être confinées et les propriétaires doivent déclarer à leur vétérinaire toute suspicion de grippe aviaire. Cela concerne les particuliers comme les éleveurs.

On forme nos éleveurs. Onze techniciens et une vétérinaire sont mobilisés pour surveiller nos élevages.

En 2016, la grippe aviaire a fait beaucoup de dégâts en France. Un an après, en 2017, un élevage sarthois a été touché par la grippe aviaire. Donc le directeur des Fermiers de Loué, Yves de la Fouchardière, indique être prêt : "On forme nos éleveurs. Onze techniciens et une vétérinaire sont mobilisés pour surveiller nos élevages. On connaît ce virus".

La hausse des matières premières plus inquiétante

Si les Fermiers de Loué se montrent confiants vis-à-vis de la grippe aviaire, ils sont un peu plus fébriles face à l'inflation. "Le prix de l'alimentation pour les animaux, comme pour l'homme, est en train de prendre une évolution sidérante. Une tonne de blé coûte deux fois plus chère qu'il y a dix-huit mois", assure Yves de la Fouchardière.

Le directeur des Fermiers de Loué affirme que cette hausse des prix peut atteindre 25%. Celle-ci devra être répercutée "faute de quoi nous serons trop fragilisés". Il espère cependant que les distributeurs ne prendront pas de marge. "Si c'est le cas, cette augmentation sera plus modérée."