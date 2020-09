Les Fermiers de Loué vont fournir des œufs Label Rouge à McDonald's

Vous trouverez des œufs bien français, et même sarthois, dans vos sandwichs McDonald's. Un partenariat a été signé ce mercredi entre la multinationale et les Fermiers de Loué, pour fournir 35 millions d’œufs Label Rouge chaque année pendant au moins trois ans. De quoi assurer de la demande pour une trentaine d'éleveurs engagés dans ce projet, surtout que le partenariat sera renouvelé assure Yves de la Fouchardière, directeur des Fermiers de Loué. Mais avant même de le reconduire, un contrat aussi long est très rare. "Avec la grande distribution, c'est un an. Tous les 28 février, les contrats peuvent être revus donc un contrat sur trois ans donne de la visibilité aux producteurs", se réjouit Yves de la Fouchardière.

Un partenariat sûr pour les éleveurs

De la demande pendant au moins trois ans, et en plus "au juste prix", "c'est très valorisant pour nous", assure Grégory Kervella, éleveur à Neuville-sur-Sarthe. Chez lui, 6.000 poules pondent des œufs Label Rouge. Pouvoir les vendre à McDonald's lui assure donc un revenu, une très bonne chose "parce qu'on a des investissements non négligeables", explique-t-il. Là, les "prix sont intéressants", histoire de penser aussi _"au bien-être de l'éleveur_". "On travaille tous pour la même chose, on a besoin de gagner de l'argent, on a besoin de vivre", ajoute-t-il.

Les poules de Grégory Kervella à Neuville-sur-Sarthe © Radio France - Soisic Pellet

Le choix de la qualité

Le partenariat entre Loué et Mcdonald's ne date pas d'hier mais de dix ans, sauf qu'ils vont cette fois encore plus loin au niveau de la qualité. "C'est une vraie consécration", estime Yves de la Fouchardière, "parce que McDo a fait le choix des œufs les plus exigeants qui pouvaient exister en France : des œufs fermiers de poules élevées en liberté Label Rouge, donc sans OGM, sans colorants de synthèse comme on sait bien le faire à Loué".

McDo a fait le choix des oeufs les plus exigeants qui pouvaient exister en France - Yves de la Fouchardière

Pour assurer ce partenariat, les Fermiers de Loué ont dû faire en sorte de produire assez pour fournir McDonald's. Au départ, "quand ils sont venus nous voir, on n'avait pas trente producteurs de disponible pour travailler pour eux donc il a fallu faire monter en puissance la production", explique le directeur général. Un investissement qui vaut le coup également pour McDonald's, qui cherche "à s'associer aux meilleurs en France", assure Rémi Rocca, le directeur des achats de l'entreprise.