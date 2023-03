Les festivités du 139e comice de Feurs se préparent déjà dans le centre-ville et les écuries

Le comice de Feur se tiendra du vendredi 17 mars au lundi 20 mars. Les festivités auront lieu dans le centre-ville, dans les écuries du comice. Plus de 500 bovins, ovins et autres sont attendus et répartis dans 2000 mètres carrés. Comme chaque année, le programme est chargé. Trois concours sont prévus : 152 bêtes dans la catégorie "animaux de boucherie charolais", 48 vaches limousines et enfin un concours qui rassemble les ovins. Le concours se tiendra à huis clos samedi matin.

Faire découvrir la filière

Si le concours est un moment important pour les éleveurs, les organisateurs mettent aussi l'accent sur l'accueil des visiteurs. Pour ce faire, cette année, ils mettent en place des visites guidées gratuites tout le week-end. Des visites préparées et organisées par les étudiants du lycée agricole de Chervé. "Nous avons remarqué que les visiteurs, ils venaient voir des vaches, et en repartant, ils n'apprenaient rien, explique Lucie Frécon, en charge de la communication au comice, alors nous mettons en place ce partenariat avec le lycée pour que les visiteurs puissent comprendre pourquoi ce comice existe, comment nos animaux sont préparés, pourquoi tel animal est primé et pas un autre".

Les organisateurs espèrent recevoir autant monde qu'en 2022, où plus de 10 000 visiteurs sont venus parcourir les écuries à la découverte des animaux. Cette année, le comice dure une demi-journée de plus afin de pouvoir accueillir dans le calme les enfants d'une crèche de Feurs le lundi matin.