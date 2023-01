Les fêtes de fin d'année pas si mauvaises pour les producteurs de foie gras en Dordogne

Les producteurs de foie gras pensaient qu'ils n'allaient rien vendre pour Noël, a cause d'une baisse de production due à la grippe aviaire. La directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, Marie-Pierre Pé rassure.

"Nous avons sauvé la saison festive 2022. A cause de la grippe aviaire, on avait une offre beaucoup plus rare. Malgré tout le chiffre d'affaire se rétracte de 3% sur la saison, ce qui est une très belle performance."

Moins de foie gras vendu, mais plus cher

Cet hiver, le foie gras s'est vendu plus cher, comme le révélait notre Panier France Bleu mi décembre. Marie-Pierre Pé l'explique par "des coûts de production plus élevés, notamment les coûts de l'énergie. La rareté de l'offre a poussé une progression des prix."

"Mais les français sont attachés à ce produit iconique de la gastronomie française, se réjouit, sur notre antenne, la directrice du CIFOG. Il y a une cote d'amour qui reste exceptionnelle. Il y a peut être aussi une solidarité à l'égard de notre filière qui est touchée et qui espère retrouver des conditions sereines de production pour 2023."

L'autre raison de cette bonne saison pour le foie gras, c'est que les produits non frais, en bocaux, par exemple, se sont bien mieux vendus. "Nos stocks sont au plus bas. Les conserves ont connu une véritable embellie avec une production de 9% de leur ventes, par rapports aux produits frais qui étaient plus rares."

Désormais, la filière foie gras regarde vers la saison 2023, avec l'espoir d'un vaccin d'ici septembre. "Le ministre nous a annoncé que pour septembre octobre on pourrait disposer de cet outil du vaccin et nous y comptons" espère Marie-Pierre Pé.