Les filières du colza et de la moutarde menacées de disparition en Côte-d'Or

Les néo-nicotinoïdes font à nouveau parler d'eux en cette rentrée : l'utilisation de ces insecticides, réputés dangereux pour les abeilles, va être à nouveau autorisée pour la filière de la betterave à sucre, ravagée par un insecte cet été : l'altise. Face à la chute des rendements, les paysans ont obtenu gain de cause auprès du gouvernement, au grand dam des associations de défense de l'environnement.

En Côte-d'Or, les voix s'élèvent également pour obtenir des passe-droits similaires, pour la moutarde et le colza, explique François-Xavier Lévêque, paysan-céréalier à Bressey-sur-Tille. _"On a aussi ce souci-là en Côte-d'Or et en Bourgogne, où on demande de_s dérogations pour pouvoir sauver les cultures de moutarde et de colza, uniquement sur l'enrobage des semences."

Les choses sont simples, il en va de la pérennité de ces cultures, pour l'agriculteur, par ailleurs élu à la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or. "Si on continue, _la filière moutarde disparaîtra_. La moutarde, c'est 6.000 hectares pour 12.000 tonnes quand elle tournait bien, on a eu des chutes de rendements, ce qui fait qu'on a moins de producteurs. Aujourd’hui, on est en-dessous de 3.000 hectares. La filière est en danger. Et c'est exactement la même chose pour le colza."

Le reproche fait au gouvernement, c'est la précipitation. L'interdiction des produits phytosanitaires, qui laissent les professionnels sans solutions. "Ces produits-là, on les interdit sans moyens de lutte alternatifs contre les insectes. Il faut donner du temps à la recherche. Là, c'est une interdiction sans solution."

L'eau, il faut la retenir, parce qu'elle ne passe qu'une fois

Autre préoccupation d'actualité : la sécheresse, qui se poursuit en cette fin d'été. "Il y a deux problèmes", poursuit François-Xavier Lévêque". "Celui de l'irrigation des cultures, et celui du _manque d'eau pour le bétail. Au niveau de la chambre d'agriculture, des projets sont en cours pour faire des retenues collinaires, mais on se heurte à des lenteurs administratives, à un manque de réactivité_ sur tous ces projets-là. On demande à l'agriculture de s'adapter, mais le gouvernement ne le fait pas. Sur l'abreuvement du bétail, ce sont des milliers de mètres cubes d'eau qui sont transportés dans les champs pour pouvoir apporter à boire aux bêtes. Il y a des solutions, on peut faire de petites retenues sur les cours d'eau, pour les stocker et les ré-utiliser en période sèche."

Là aussi, un assouplissement de la loi est demandé, notamment pour exploiter les nappes phréatiques et retenir l'eau avant qu'elle ne parte de notre territoire. "Chez nous, l'eau, on la regarde passer, partir vers la Méditerranée ou dans la Seine. _Il faut la retenir_, parce qu'elle ne passe qu'une fois", conclut le paysan.