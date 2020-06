Les fortes averses de grêle font des dégâts en Creuse

Plusieurs fois cette semaine le ciel nous est tombé sur la tête. De violentes averses de grêle qui ont dévasté bien des jardins et des potagers. Un véritable drame pour un jeune maraîcher de Saint-Hilaire-La-Plaine qui perd la moitié de sa récolte.

"Les grêlons sont tombés gros comme des pois-chiche, ça fait 20 ans qu'on avait pas connu une telle situation." Les pieds dans la boue, Jules Gibaud balaie du regard ses parcelles de légumes hachées menues par les intempéries.

A Saint-Hilaire-La-Plaine, entre Guéret et Aubusson, il est tombé cette semaine deux fortes averses de grêle, en quelques minutes, le jeune maraîcher estime avoir perdu la moitié de sa production.

"J'avais planté deux mille pieds de salades, il n'en reste plus rien. Les pommes de terre ont aussi beaucoup souffert, regardez leurs feuilles sont aux deux-tiers abîmées, c'est la porte d'entrée à toutes les maladies, je ne sais pas si elles vont s'en relever. Je devais commencer à les ramasser cette semaine."

Même constat pour l'ail rose, les betteraves, les choux. Partout les légumes sont en partie déchiquetés ou couchés dans les champs.

Plants de betteraves abîmés par les grêlons

"Regardez, explique Jules Gibaud, au bout de ce champ, tout a ruisselé, on avait un cumul de 60 cm de grêlons."

Le travail d'une année détruit en quelques minutes - Le témoignage de Jules Gibaud

"Habituellement, nous ne sommes pas dans un couloir de grêle, alors je ne suis pas assuré, soupire le jeune homme, _l'Administration (_La Chambre d'Agriculture) vient de passer pour relever les dégâts et voir si on peut débloquer des fonds, mais sinon ce sera une perte sèche, et j'ai 4 employés à salarier."

Jules Gibaud face à ses parcelles dévastées

"Les légumes produits sur ces 10 hectares sont tous vendus sur les marchés creusois, à Guéret, Aubusson ou Felletin. Pour ceux qui peuvent être sauvés, il faudra que nos clients comprennent qu'ils peuvent être un peu abîmés mais tout aussi bons." demande Jules Gibaud.

A l'ouest et au sud du département aussi

Les fortes averses de grêle ont été très localisées, et apparemment n'ont pas endommagé les cultures de céréales au nord-est du département.

"Pour ma part, mes pommes ont été sauvées car elles sont protégées par des filets, explique Hervé Gorce qui dirige les "vergers du Grand Murat" à Bénévent-l'Abbaye. Des filets qui sont à 4 ou 5 mètres du sol et qui sous le poids de la grêle sont descendus a un mètre. Les pommes qui n'étaient pas protégées ont été détruites, tout comme mon potager."

"Chez nous bon nombre de myrtilles ont été piquées par les grêlons,- détaille Michelle Mas De Feix qui cultive ces fruits à Saint-Marc-à Loubaud, sur le plateau de Millevaches. On espère que les myrtilles meurtries vont cicatriser et seront commercialisables. On aura la réponse dans les prochains jours." explique la productrice.

Le temps va rester orageux dans les prochains jours en Creuse. Météo France prévoit encore de fortes averses, on espère que la grêle ne sera pas de nouveau au programme.