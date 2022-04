Grippe aviaire : des foyers chaque jour plus nombreux en Dordogne

Le nombre de foyers de grippe aviaire a encore augmenté en Dordogne. La préfecture indique ce jeudi qu'on compte désormais 23 foyers dans le département. C'est six de plus qu'il y a deux jours.

Les jours passent et le nombre de foyers de grippe aviaire ne cesse d'augmenter en Dordogne. Selon le dernier point de situation de la préfecture de la Dordogne ce jeudi, on compte désormais 23 foyers en Dordogne, soit six de plus en deux jours. Ces six nouveaux foyers sont situés dans les communes de Saint-Géniès, Saint-Félix-de-Villadeix, Veyrines-de-Vergt, Le Bugue et Jayac. Il y a également quatre cas de suspicions fortes en cours d'analyse. La préfecture précise que "ces nouveaux cas sont situés dans les zones déjà impactées".

Plus de 180 000 volailles abattues

Le périmètre des zones faisant l'objet de mesures de protection a été étendu : il y a désormais 50 communes en " zone de protection", cette zone de trois kilomètres, autour des foyers, qui fait l'objet d'abattages préventifs. 295 communes sont elles classées "en zone réglementée supplémentaire", une zone de 20 km où le transports des volailles et oiseaux est interdit. En concertation avec les professionnels de la filière, cette zone sera levée à partir du mardi 19 avril.

Depuis le début de la découverte de l'épidémie, il y a une douzaine de jours, 182 183 volailles ont été euthanasiées en Dordogne, dont 30 000 rien que pour la journée d'hier. En tout ce sont plus de 458 tonnes d'animaux morts qui ont été envoyées à l'équarrissage.

Les zones règlementées en Dordogne