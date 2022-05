A cause de la chaleur, cette année les fraises de Provence sont de qualité médiocre

Cette année, partout en France et chez nous en Provence la récolte des fraises est en avance et les fruits sont exceptionnellement abondants. Mais à cause des fortes températures, les fraises mûrissent trop vite, elles sont trop petites et pas assez sucrées.

Ils n'ont jamais vu ça ! Et pourtant, Michel et Stéphanie Rétaux sont producteurs de fraises (essentiellement des ciflorettes et des cléry) sous serre à Berre-l'Etang depuis quatorze ans. Chaque année, ils récoltent vingt tonnes de fraises.

Des fraises trop petites et pas assez sucrées

"A cause des très forte températures de ce moi de mai, le jour mais aussi la nuit, la plante n'a pas eu son repos végétatif et le fruit n'a donc pas eu le temps de grossir et de prendre du goût. Il manque de sucre. La couleur de la fraise n'est pas rouge intense mais plutôt rouge marron" note Michel Rétaux, fataliste. _"On est contraints de subir les aléas du climat_. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire".

Cette année, les fraises de la Floorantine sont plus petites et moins rouges © Radio France - Emilie Briffod

Les prix baissent

A cause de cette sur production et de la qualité médiocre des fruits, les prix de vente baissent. "Généralement le prix de vente en gros sont en moyenne compris entre 5 et 6 euro le kilo. _Aujourd'hui, c'est moitié moins_. C'est désolant" note le producteur.

Les producteurs sont obligés de jeter des kilos de fraises tous les jours

Des prix à la baisse et des fruits qui sont même jetés comme le reconnait le couple de producteurs. "Comme la qualité n'est pas au rendez vous, on a du mal à les mettre sur le marché donc on jette. Tous les jours, on jette des kilos de fraises. C'est invendable, c'est du second choix. _Même en confiture, ça ne se vend pas_" se désole Stéphanie. "A chaque fois que l'on jette c'est de l'argent perdu car nous devons continuer à payer nos charges mais nous n'avons pas le choix"

A la Floorantine, depuis 15 jours, des kilos de fraises sont jetés chaque © Radio France - Emilie Briffod

La seule consolation pour le couple, c'est que les fraises de la deuxième récolte qui arrivent dans un mois environ semblent de bien meilleur qualité.