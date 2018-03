D'ici quelques jours, elles seront là ! Les fraises de La Baule finissent de mûrir et on pourra bientôt s'en régaler. La famille Burban en produit 200 tonnes chaque année.

La Baule, France

Les fraises arrivent ! Celles de Loire-Atlantique qui sont sur le point de débarquer sur les étals des marchés. On connait celle de la Fraiseraie à Pornic, il y a aussi celles de la famille Burban à La Baule. Ils en produisent environ 200 tonnes par an. Elles sont vendues aux restaurateurs, sur les marchés et on peut aussi aller les cueillir directement sur l'exploitation.

Les premières Gariguettes sur les marchés la semaine prochaine

"On a cueilli les toutes premières Gariguettes ce matin !", glisse Xavier Burban dans un sourire. "Pour l'instant, c'est pour notre consommation personnelle. Nous commencerons à les vendre dans une semaine ou dix jours. Il faut encore attendre qu'elles prennent un peu de lumière et un peu de soleil pour qu'elles gagnent en maturité et en sucre".

Quand je vois des collègues qui sortent de la fraise pour la Saint-Valentin, je ne vois pas trop l'intérêt

Ses fraises arriveront donc un peu plus tard sur les marchés que celles du Périgord ou de Bretagne, mais c'est un choix. Pas question pour lui d'aller plus vite que la nature. "Quand je vois des collègues qui sortent de la fraise pour la Saint-Valentin, je ne vois pas trop l'intérêt. On est plutôt sur un fruit moyennement gustatif et quand on a une vague de froid comme celle de la semaine dernière, on n'a pas envie de manger des fraises ! On a envie de se réchauffer, pas de manger un fruit d'été. Alors que fin mars-début avril, on est vraiment dans le timing du produit. C'est la plante qui nous commande. Si elle a décidé de nous donner des fraises aujourd'hui, on va en cueillir aujourd'hui. Si elle décide de nous en offrir dans une semaine, on les cueillera dans une semaine".

Une fraise prend toute sa saveur dans les dernières 48 heures

Tout dépend de la météo, comme pour la qualité de la récolte 2018. Pour l'instant, elle s'annonce bien : il y a beaucoup de fleurs et de fruits en formation. Mais si le printemps est froid et pluvieux, les fraises auront moins de goût. "Une fraise prend toute sa saveur dans les dernières 48 heures. Donc, ce qui va se passer en avril ou en mai, aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire", conclut Xavier Burban. Il faut donc espérer que le soleil ne fasse pas son timide et qu'il fasse rougir comme il se doit les Gariguettes, les Charlottes et autres Maras-des-bois.