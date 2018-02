Les français sont derrière leurs agriculteurs ! Selon un sondage BVA et B2B, 68% d'entre eux sont prêts à dépenser 15% de plus sur leur produits alimentaires pour manger français. Une étude qui parait la veille de l’ouverture du salon de l'agriculture et après les promesses d'Emmanuel Macron.

Aix-en-Provence, France

Alors que le 55e Salon de l'Agriculture va ouvrir ses portes à Paris, un sondage BVA et B2B révèle que les français sont prêts à payer plus cher pour manger français. 68% d'entre eux sont prêts à dépenser 15% de plus sur leur produits alimentaires pour manger français. 55% des consommateurs et 71% des distributeurs trouvent que les prix de vente des produits français sont plus élevés que la moyenne. Une étude qui paraît alors que les producteurs sont en crise, notamment les éleveurs et que Emmanuel Macron leur a promis ce jeudi 1 milliards d'euros de facilité de prêt pour les jeunes agriculteurs.

Un gage de qualité pour quatre Français sur dix

D'après ce sondage BVA et B2B, le prix plus élevé est aussi gage de qualité pour ces produits français. Des produits chimiques dans l'assiette personne n'en veut, des produits sans goût non plus et bien souvent c'est la qualité que viennent chercher les client de Justine qui produit des fruits et des légume à Venelle "Ils veulent bien manger, quelque chose de qualité notamment pour le bio. A l'étranger c'est beaucoup moins contrôlé." A Aix, les clients provençaux veulent soutenir les agriculteurs français et préfèrent manger des produits français.

Je prends des produits français pour la santé. En Espagne c'est traité avec des pesticides qu'on retrouve dans notre assiette. Margarette Il faut que les français mangent français. Il faut qu'on fasse travailler nos agriculteurs français et arrêter de donner des sous aux pays étrangers. Romain