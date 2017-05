Les fruitières à comté sont-elles en danger ?

Les coopératives laitières du Doubs et du Jura viennent de fusionner. Pour le président de l'interprofession comté cette fusion permettra d'être plus efficace plus rapide et peut être d'éviter au comté de perdre ce qui fait sa force : les fruitières

Les coopératives laitières du Doubs et du Jura se sont unies pour devenir la « Fédération Régionale des Coopératives du Massif Jurassien ». Un mariage de raison face aux défis sur l'avenir de la filière, et du comté en particulier. Le comté est le premier fromage AOP de France en tonnage (avec plus de 64.000 T en 2014, +29% en 10 ans) , la filière comté est un exemple en France et dans le monde entier, le prix du lait à comté se négocie à 500 euros la tonne contre 350 en lait standard, mais la filière doit s'adapter aux grands défis de la mondialisation ou de l'écologie, elle doit aussi se protéger face aux tentations de certains agriculteurs de délaisser les fruitières pour de plus grandes coopératives. Ce qui mettrait en péril toute l'âme et la spécificité de la production de comté. Claude Vermot Desroche , le président de l'interprofession comté le rappelle : "les coopératives laitières du Doubs et du Jura travaillaient déjà ensemble mais cette fusion permettra d'être plus efficace plus rapide plus opérationnelle".

Claude Vermot Desroche est inquiet de l'individualisme rampant de certains agriculteurs

La fusion permettra d'amener des réponses plus rapides dans la gestion de certains dossiers. Un des piliers de l'AOP comté est par exemple l'existence des fruitières qui absorbent 75% du lait à comté mais ces fruitières se posent beaucoup de questions sur leur avenir, sur leur gestion. " On s'aperçoit , témoigne Claude Vermot Desroche , que des présidents sont désemparés par rapport aux charges réglementaires et puis aussi il y a aussi l'individualisme rampant où chacun quand ça va bien souhaite partir de la coopérative ou choisir une autre coopérative dans un intérêt financier. "Si la filière ne répond pas à ça, on peut perdre ce pilier ce travail en coopérative", rajoute inquiet le président de l'interprofession, les agriculteurs préférant rejoindre un groupement . "L'être humain est ainsi fait que quand ca va bien on ne se pose plus de questions et aujourd'hui certains réflexes humains consistent à essayer d'en avoir encore plus, d'aller vers de grosses structures privées, c'est une vision à court terme alors qu'il faut continuer de construire et d'entretenir ce principe de fruitière c'est pour cela que la fusion est essentielle" conclut Claude Vermot Desroche.