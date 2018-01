L'année 2018 s'annonce décisive pour les Fruits Confits d'Apt. Ils sont candidats à l'obtention du label touristique et gastronomique "Site Remarquable du Goût." Le label leur ouvrirait les portes d'un référencement au Patrimoine Culturel Immatériel de l'Unesco.

Apt, France

Les Fruits Confits d'Apt rejoindront-ils la Truffe de Richerenches, les bovins de Charolles, les marais Salants de Guérande ou l'Ail Rose de Lautrec au classement des Sites Remarquables du Goût ?

Le dossier est en cours d'instruction. La réponse interviendra en Septembre 2018.

L'obtention de ce label national touristique et gastronomique très prisé assurerait l'avenir d'un produit d'exception et d'un savoir faire ancestral.

L'obtention d'un label national : un gage d'avenir pour les Fruits Confits d'Apt Copier

Dans l'atelier d'un Maître confiseur d'Apt © Radio France - Daniel Morin

La label "Site remarquable du Goût" répond à plusieurs critères précis. Il repose principalement sur l'enracinement d'une spécialité alimentaire régionale et sur un territoire bien défini. C'est le cas évidemment pour les Fruits Confits d'Apt, au coeur d'un verger très riche.

Le label favoriserait la transmission du savoir faire Copier

Alain Bouchard, pâtissier confiseur à Apt © Radio France - Daniel Morin

Henri Michaud confiseur à Apt depuis des générations © Radio France - Daniel Morin

L'obtention du label constituerait une véritable opportunité pour l'ensemble de la filière du fruit confit en Pays d'Apt : de l'agriculteur au confiseur en passant par le professionnel du tourisme et l'industriel, au premier rang desquels la société Aptunion, déjà labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

Spécialisée dans les fruits confits et les produits à base de fruits pour l'industrie, elle emploie plus de 200 salariés, prévoit 25 nouveaux recrutements en 2018 et 8 millions d'euros d'investissements complémentaires dans les cinq ans.

"Nous récoltons les fruits des choix stratégiques faits ces dernières années" : Olivier CHARLES président d'Aptunion Copier