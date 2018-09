Hérault, France

Même si quelques coups de fusils se sont fait entendre dans le département de l'Hérault, les chasseurs n'étaient clairement pas de sortie ce dimanche pour l'ouverture de la chasse. Les quatorze agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, la police de l'environnement, étaient eux bien là pour un premier contrôle. "Nous sommes là pour vérifier la base, que les papiers soient à jour : le permis de chasse, l'assurance." assure Vincent Tarbouriech, responsable.

"Les pigeons, c'est comme le chat de la voisine"

En général, les papiers sont en règles et la plupart des chasseurs sont bien informés des espèces qu'ils ont le droit de chasser ou non. Mais certains ont quelques lacunes, comme ce chasseur amateur de tir aux pigeons. Car le pigeon n'est pas considéré comme un gibier. "Il ne manquerait plus qu'un chasseur tire sur un pigeon bagué et ça lui coûterait plusieurs milliers d'euros... tirer sur un pigeon c'est comme tirer sur le chat de la voisine."

Ce chasseur n'aurait pas du chasser le pigeon mais se concentrer sur les palombes. © Radio France - Marion Bargiacchi

Les chasseurs, des yeux pour les gardes nationaux

Comme le précise Vincent, les chasseurs ne passent pas leur temps à tirer sur du gibier, "Ils observent la plupart du temps, ils ont une vraie connaissance du monde animal de notre territoire." Une aide précieuse quand on sait que la chasse ne constitue plus que 30% des attributions de la police de l'environnement. Certains chassent depuis plus de 30 ans et ont vu la nature changer. De moins en moins d'insectes, donc moins d'oiseaux et moins de gros gibiers. D'autres observent le départ ou le retour de certaines espèces comme la tourterelle des bois.

Une tourterelle des bois abattue par un chasseur. © Radio France - Marion Bargiachi

Au total, 83 chasseurs auront été contrôlé et une seule infraction relevée : un tir de grenailles au plomb dans un zone d'eau, ce qui est formellement interdit. 5 pêcheurs ont également été contrôlés sur le fleuve Orb.