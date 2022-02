Les gendarmes chargés de lutter contre la délinquance agricole, privés en partie de leurs pouvoirs

La cellule Demeter se retrouve privée de son pouvoir de surveillance "idéologique" suite à une décision du tribunal administratif de Paris. Les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture, Gérald Darmanin et Julien Denormandie ont déclaré "prendre acte" de cette décision.

C'est un revers pour le gouvernement et un "soulagement" pour les associations environnementales. Ces dernières dénonçaient les intimidations et de graves atteintes à la liberté. Barbara Boyer, porte-parole de l'association L214 explique : "c'est un soulagement pour les lanceurs d'alerte et c'est une victoire pour la liberté d'expression. C'était problématique de dire que cette cellule de gendarmerie va poursuivre des actions de nature idéologique. On est pas dans la prévention d'infractions mais dans la prévention de toutes critiques du modèle agricole et alimentaire qu'est le notre en France, et de l'élevage qui est majoritairement industriel et intensif. C'était l'empêchement de toutes les actions qui pouvaient remettre en question ce modèle agricole."

En Mayenne, ces derniers mois, plusieurs exploitations agricoles ont été visitées par des membres d'associations animalistes, antispécistes. C'est aussi cette cellule Demeter qui a permis d'identifier les auteurs d'infractions et la tenue d'un procès la semaine dernière au Mans. Etienne Fourmont, agriculteur en Sarthe, était l'un des éleveurs visés. Il regrette cette décision de justice : "je trouve ça très dommage. C'est une porte-ouvert au dénigrement de l'agriculture. Ces gens là ne mesurent pas ce qu'ils font. Ils s'imaginent qu'ils vont sauver le monde en supprimant l'élevage, mais c'est faux. Je pense que ces gens là font beaucoup plus de mal aux humains qu'aux animaux en faisant ce qu'ils font. Il est donc très important que cette cellule existe encore et possède encore les moyens de lutter contre les anti-élevages. Il faut qu'elle soit maintenue. Pour nous, c'est primordial."

Le gouvernement annonce que la mission de la cellule Demeter sera "précisée et cadrée dans un nouveau texte d'organisation interne". L'association L214 sera vigilante sur cette nouvelle organisation : "la protection des lanceurs d'alerte est un sujet important. Il faut qu'on puisse critiquer le modèle agricole en France. On souhaite que la gendarmerie se concentre sur des infractions de droit commun et que l'on empêche pas les lanceurs d'alerte et les associations de jouer leur rôle d'information auprès des consommateurs."

Du côté des agriculteurs, c'est la volonté inverse. Mickaël Guillou est éleveur de porc à Astillé et pour lui, la cellule Demeter a montré son efficacité : "il faut qu'elle reste présente parce que c'est un besoin. Des organisations ne peuvent pas venir taguer nos exploitations, venir faire peur à nos animaux et à mettre en danger sanitairement nos exploitations. Je pense que la plupart des exploitants sont prêts à faire visiter leurs locaux. Je le fais régulièrement, je n'ai rien à cacher."

En 2021, les vols de véhicules dans les exploitations agricoles ont reculé de 8% par rapport à 2020 selon le ministère de l'Intérieur.