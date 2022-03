"Les gens ont envie de se retrouver" s’enthousiasme Hervé Maître, commissaire du comice de Feurs

Le comice de Feurs signe son grand retour dans sa version classique pour quatre jours à partir de ce vendredi, comme avant le Covid. Les éleveurs, les commerçants et les exposants ont hâte de retrouver le public. Plus de 50 000 visiteurs sont attendus.

Trois ans après la dernière édition classique, le comice agricole de Feurs fait son grand retour ! Quatre jours de fête avec un grand cru annoncé côté fréquentation, plus de 50 000 visiteurs, "grâce à une météo exceptionnelle et puis grâce à une situation après une crise sanitaire où les gens ont envie de se retrouver et d'échanger", confirme Hervé Maître, commissaire général du comice.

Cette année, l'événement rassemble 400 exposants, 350 à 500 éleveurs, 230 bovins, c'est le retour d'un véritable comice était très attendu. "C'est une foire économique, donc il y a des gens qui vivent de ça. Entre les artisans locaux qui trouvent l'occasion, à travers le comice, de se faire connaître ou d'être une vitrine pour eux, les camelots qui viennent de toute la France pour vendre leurs produits innovants ou leurs produits magiques et tout le matériel agricole, c'est très attendu et et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaire qui se fait dans notre centre ville pendant ces quatre jours."

Cette 138e édition du comice va aussi permettre de renouer des liens à Feurs. "Le comice, c'est un moyen, un moment, une séquence d'un week-end où on croise ses voisins, on croise des amis agriculteurs qu'on n'a pas forcément le temps de voir le reste de l'année. Ce sont des moments de convivialité qui sont aussi très importants pour la profession agricole et pour le moral de l'agriculture."

Le comice de Feurs, jusqu'au lundi 28 avril. Vous pouvez venir retrouver l'équipe de France Bleu Saint-Étienne Loire au sein du pôle des saveurs entre la mairie et l'église avec de nombreuses émissions tout le week-end !