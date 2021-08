Les grandes manœuvres des viticulteurs de Côte-d'Or contre le mildiou

C'est une nouvelle course contre la montre. Dans les vignobles de Côte-d'Or, les viticulteurs ont sorti les pulvérisateurs pour venir à bout du mildiou et de l'oïdium. Deux champignons qui s'attaquent au vignoble et qui ont fortement prospéré avec le temps très humide.

"Depuis le début de l'été , on en est déjà à une douzaine de traitements successifs" commente Jean-Michel Chartron , à la tête d'un domaine familial qui produit des grands-crus depuis cinq générations. "Nos collègues qui sont en bio en sont à une vingtaine de traitements. C'est incroyable, on a jamais vu ça. Tout cela pour sauver 20 a 25% de nos récoltes qui ont déjà bien souffert du gel au printemps. "

"Le sol reste encore bien trempé. Dans le bas des côteaux, on ne pas rentrer en tracteur ou en chenillette, il faut traiter avec l'atomisateur sur le dos, et croyez moi ca devient compliqué. Dans le bas de nos parcelles, les 60% de nos futures récoltes qui étaient encore là vont être bien amoindries. Cette année va vraiment être difficile, surtout pour les jeunes exploitants qui viennent de s'installer."

Une dérogation parue ce dimanche 8 aout au Journal Officiel permet au viticulteurs de renforcer les doses de cuivre pendant les 3 tris prochains mois. Le seuil maximal de 4 Kg par hectare peut être porté à 5kg par hectare, dérogation accordée aussi bien à l'agriculture conventionnelle que biologique. Mais certains producteurs préfèrent apporter d'autres produits plus naturels comme des extraits d'algues, qui servent aussi à assécher le mildiou.

"On aura perdu 80 à 90 % de notre production" Cyril Cailletet, viticulteur dans le Chatillonais

Dans le Chatillonnais, la situation est critique. Tout le monde est a pied d'œuvre. Cyril Cailletet produit du crémant et de l'appellation Bourgogne à Bouix dans le nord de la Côte -d'Or, et quand on l'appelle, il est justement au volant de son tracteur : "Je donne un coup de main a un collègue viticulteur qui m'a demandé de passer dans ses vignes avec un produit qui assèche le mildiou. On ne veut pas forcer sur les doses de cuivre pour ne pas avoir de fortes concentrations dans les sols. Avec mon frère, j'exploite un domaine de 20 hectares, et depuis l'été on passe deux jours par semaine pour tout traiter. Tout cela s'ajoute au fort coup de gel de ce printemps qui avait déjà grillé une grande partie de la production. Au bout du compte, on estime qu'on aura perdu 80 à 90 % de notre production."