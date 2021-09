En Côte d'Or, les guides des vins, faiseurs de rois

Les guides des vins font-ils encore la pluie et le beau temps ? Avec la saison des vendanges, ils sortent leurs nouveaux classements, attribuent de nouvelles étoiles. Alors forcément, certains vins gagnent en notoriété auprès du grand public ou de connaisseurs, et se vendent mieux.

Un guide des vins, est-ce que ça compte ? Pour beaucoup d'exploitants viticoles, figurer dans l'un de ces guides est un peu comme une consécration, et pour les amateurs de vin, une grosse influence sur leurs futurs achats.

Nouvelle popularité, nouveaux prix

Un vin qui figure dans un guide, c'est forcément une bonne chose. En tout cas, c'est ce que pense Adèle Matrot, du domaine Matrot près de Meursault. "Cette année, le guide nous attribue une troisième étoile" confie-t-elle. "Pour l'égo, c'est super, et pour la confiance des clients, encore plus. On a l'impression que notre travail est reconnu, malgré les aléas du gel et des sécheresses" poursuit-elle.

Et quand un guide cite un vin, forcément le prix augmente. "Quand un vin gagne sa place dans un guide, la demande augmente, c'est indéniable" explique Hadika Simon, caviste à Dijon.

"En Bourgogne, on n'a pas beaucoup de superficie ou de quantité de vin. Alors quand la demande augmente, un domaine ne peut pas forcément contenter tout le monde. Conséquence : le prix augmente, surtout quand des restaurants de prestige s'y intéressent" poursuit-elle.

Les guides peuvent faire et défaire les réputations des domaines. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

"Se détacher, forger sa propre opinion"

Hadika Simon, caviste à La Source des Vins à Dijon Copier

Les guides ont beau être populaires, certains ne s'en contentent pas. C'est le cas d'Emmanuelle, par exemple, amatrice de vin. "Le guide est une bonne base, mais j'essaie de développer mes goûts, et d'être curieuse, par moi-même" dit-elle.

Même son de cloche dans une librairie dijonnaise. "Les clients nous demandent souvent des conseils. Ils leur font énormément confiance, mais on tient à être clairs, même si un guide ça aide, ça ne fait pas tout" détaille Emilie, conseillère dans le rayon vie pratique.

"Un guide pour commencer, c'est bien. Mais le vin, _c'est de la découverte_, c'est tâtonner et essayer de découvrir ce que l'on aime le plus, ce que l'on aime le moins" conclut Hadika Simon.

Ce jeudi 9 septembre, c'est le "Guide des meilleurs vins de France" qui sort, il répertorie plus 7000 vins français.