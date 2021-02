PHOTOS - La Saint-Valentin va lancer la "drôle" de saison des horticulteurs du Var

Après une année 2020 difficile et des pertes estimées à 5 millions d’€ pour le premier département horticole de France, les 500 professionnels installés autour de Hyères (Var) espèrent échapper à un nouveau confinement pour pouvoir vendre leurs roses, renoncules et autres pivoines.

À quelques jours de la Saint-Valentin, les 500 horticulteurs installés autour de Hyères (Var) "naviguent à vue". Ils redoutent un nouveau confinement. L’an passé, la crise sanitaire et le premier confinement ont coûté 5 millions d'euros à la filière horticole varoise avec, pour certains exploitants, des chiffres d’affaires en baisse de 20 à 50 %. Un coup dur pour le premier département horticole de France qui produit chaque année 100 millions de tiges de fleurs coupées et qui réalise 60% de son chiffre d'affaires entre février et mai.

"Côté culture, nous n'avons aucun problème. Les fleurs sont belles. Notre problème, c'est la vente. Aujourd'hui, on n'a pas de vision à moyen terme. On ne sait pas si on va pouvoir vendre nos fleurs" confie Jean-Marc Borgetto, producteur de pivoines à Hyères. Même inquiétude au Marché aux fleurs de Hyères qui a perdu 15% de son CA en 2020. Michel Gueirard, son président, milite pour que les fleuristes restent ouverts "quoiqu'il arrive" : "Les fleurs, et tous les végétaux, doivent être reconnus comme des produits périssables au même titre que les fruits et légumes. Il faut donc que les fleuristes et toute la chaîne de distribution restent ouverts pour vendre notre production".

Une "très bonne Saint-Valentin" ?

Et pourtant, les horticulteurs s'attendent à vivre une "très bonne Saint-Valentin". "C'est peut-être dur à entendre, mais cela pourrait être la plus belle Saint-Valentin de notre histoire. Avec, malheureusement, la fermeture des restaurants et des théâtres, nous allons peut-être vendre plus de fleurs. En tout cas, nous, nous sommes prêts" glisse Michel Gueirard, au milieu du hall du Marché aux fleurs.

A quelques jours de la Saint-Valentin, le Marché aux fleurs de Hyères connait une plus forte activité © Radio France - Sophie Glotin

Michel Gueirard, président du Marché aux fleurs de Hyères qui regroupe 450 des 500 horticulteurs du bassin hyérois © Radio France - Sophie Glotin