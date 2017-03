Les houblonniers d'Alsace désormais liés au groupe Heineken via la marque Fischer

Depuis le début de l'année 2017, toutes les bières Fischer sont brassées avec des houblons d'Alsace. Un accord et un partenariat a été conclu avec la Coopérative agricole d'Alsace.

Si vous consommez de la bière Fischer, depuis le début de l'année il y a un petit changement dans la recette. Les houblons utilisés viennent désormais d'Alsace. Le groupe Heineken a signé un accord avec le Comptoir agricole d'Alsace et sa cinquantaine de producteurs de houblon.

> La qualité des terroirs alsaciens doit se marier avec cette culture brassicole reconnue - Marc Moser

"Avec Heineken, la boucle est bouclée", raconte Marc Moser, le président du Comptoir agricole d'Alsace pour qui le houblon c'est "l'âme de la bière". Dans cette coopérative, "cela fait longtemps que l'on travaille les brasseurs alsaciens pour leur faire comprendre que l'authenticité ,la proximité, la qualité des terroirs alsaciens doit se marier avec cette culture brassicole reconnue et c'est vrai qu'on a une entente du groupe Heineken qui a enfin rejoint le Comptoir agricole avec en plus la marque mythique Fischer" .

Heineken est le deuxième brasseur mondial et le premier au niveau européen et en France. En ce qui concerne leur marque Fischer, 70% des bières Fischer sont vendues hors de l'Alsace et la marque progresse, puisque l'année dernière, la production de bière Fischer a augmenté de 8%. La marque Fischer produit quatre variétés de bières différentes, bientôt cinq. A partir du mois d'avril, sera commercialisée la bière aux trois houblons alsaciens.

Adapter le houblon alsacien aux goûts des consommateurs

Le houblon Alsacien représente 95% de la production de houblon en France. Il est utilisé en très petite quantité pour fabriquer la bière mais le houblon alsacien a un goût particulier et l'intégration de ce nouvel ingrédient n'a pas été simple.

Pour le président du groupe Heineken, Pascal Sabrié, l'ambition du groupe c'était "d'inclure du houblon d'Alsace dans toutes nos recettes Fischer, donc il a fallu un certain temps pour y arriver car ces produits déjà sur le marché et il fallait faire en sorte que le houblon d'Alsace ne change pas le goût de nos produits". Des réglages et des études ont été nécessaires pour intégrer ce nouvel ingrédient.

Un partenariat dans la durée pour relancer la production de houblon

La production houblonnière a connu une grave crise en 2010. Selon Marc Moser, le président du Comptoir agricole d'Alsace, la production est passée de 800 hectares à 300. Aujourd'hui, avec ce partenariat, explique-il, "nous sommes prêts à conquérir de nouveau et à dépasser les 500 hectares. La filière est en plein développement et on est en train de retrouver ces marchés".

Pour Yves Pfister, est agriculteur. Il produit essentiellement du houblon avec son père et son frère, ce partenariat est une très bonne nouvelle : "C'est sûr, quand les brasseurs viennent vers vous, cela nous fait plaisir". Le jeune agriculteur se souvient de la crise, il y a quelques années. A ce moment-là "on ne savait plus quoi faire avec le houblon". Aujourd'hui, la situation a changé, Yves Pfister a augmenté sa surface de production : "On est passé de 24 à 26 hectares et on aimerait augmenter de 2 hectares d'ici un ou deux ans".