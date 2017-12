Les huîtres de Bouzigues toujours interdites à la vente

Nouveau coup dur pour les ostréiculteurs du bassin de Thau. La récolte et la commercialisation des huitres de Bouzigues sont encore interdites pour une semaine. Une très mauvaise nouvelle à l'approche des fêtes. La colère gronde chez les producteurs.

Très mauvaise nouvelle ce vendredi pour les ostréiculteurs du bassin de Thau. La récolte et la commercialisation des huîtres de Bouzigues n'est toujours pas autorisée. L'interdiction est prolongée d'une nouvelle semaine.

Depuis maintenant un mois, le taux de toxines PCB reste supérieur à la limite autorisée. Chaque semaine, l'Ifremer effectue des prélèvements. Si les analyses de l'eau sont redevenues bonnes, on ne peut malheureusement pas en dire autant des huîtres.

À désormais moins d'un mois de Noël, les producteurs savent que leur production ne pourra pas figurer dans les catalogues des grandes surfaces, ce qui risque d'engendrer un gros manque à gagner.

Philippe Ortin, Président de la section régionale de conchyliculture, commence a être très inquiet pour les producteurs. ""Nos gros producteurs, qui consacrent une grande partie de leur récolte à la grande distribution, vont bientôt devoir mettre certains de leurs gars au chômage technique. Tous nos jeunes qui se sont installés il y a trois ou quatre ans sont pris à la gorge. La profession est en train de mourir et là-dessus, je ne réponds de rien".

La mauvaise nouvelle s'est bien évidemment propagée comme une traînée de poudre ce vendredi. Les rares ostreilculteurs qu'on peut croiser dans leurs mas en ce moment ont le visage des mauvais jours. On sent monter une colère froide et encore contenue. Mais pour combien de temps ?

