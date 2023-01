Les huîtres de l'étang de Thau mises en valeur à Sète, quelques jours après avoir été réautorisées à la vente

Le championnat méditerranéen d'écaillage d'huîtres s'est tenu au théâtre de la mer à Sète ce samedi de 11 heures à 17 heures. 15 professionnels se sont affrontés sur des épreuves théoriques et pratiques d'ouverture de ces coquillages.

Et 17 personnes ont participé au concours pour les particuliers. Ils ont mangé 24 huîtres le plus rapidement possible. Des huitres récoltées sur l'étang de Thau qui venaient de Blais coquillages à Loupian, du Cercle des Huîtres à Bouzigues et de Quentin et Emmeline à Méze.

Retrouver la confiance des clients

Cet évènement est organisé dans un contexte particulier. Seulement quelques jours après la réautorisation de vente des huîtres de l'étang de Thau. La récolte et la commercialisation des huîtres, des moules et des palourdes avaient été interdites temporairement par la préfecture de l'Hérault entre le 30 décembre et le 19 janvier . Une interdiction à cause de la présence d'un norovirus qui provoque la gastroentérite.

Malgré ce contexte, environ 500 personnes sont venues et le concours a été un succès assure Quentin Ovise, l'un des organisateurs et ostréiculteur sur l’étang de Thau, à Mèze. "Le timing est parfait puisqu'on réouvre et en même temps, on fait ce concours. On espère que ça va redonner un petit peu de dynamisme et une bonne image. On met en valeur nos produits."

Le concours met en avant aussi le métier d'écailler "Ça permet de faire découvrir aux gens ce métier qui n'est pas si connu que ça. Même si on est à Sète. Et les gens sont toujours demandeurs. On est là pour leur expliquer comment ça fonctionne, d'où ça vient, comment on fait."

