Les huîtres de l'île de Ré ont désormais leur marque déposée

Les huitres de l'île de ré, connues dans la région vont maintenant être reconnues : une vingtaine de producteurs (près de la moitié de tous les ostréiculteurs de l'île) se réunissent sous une marque déposée, les Huîtres de l'île de Ré. Un coup de communication pour assurer des normes de provenance aux consommateurs, avec des contrôles.

"Certains vendent des "huîtres de l'île de Ré" alors qu'ils n'ont qu'une parcelle à l'abandon ici"

"Nos huîtres, c'est un produit brut, de pleine mer, ça se ressent au goût qui est très iodé, avec toujours cette petite note sucrée à la fin..." Didier Fournier connaît bien les saveurs des produits de la mer où il produit ses huîtres, qui grandissent dans ses parcs, au large de Sainte-Marie-de-Ré, Rivedoux-Plage, Saint-Martin-de-Ré, Loix et Ars-en-Ré. Ce goût est désormais reconnu, pour lui et les producteurs réunis sous la marque, et c'est avant tout une affaire de normes de production. "On retrouve certains producteurs d'huîtres qui vendent leur produit comme soit-disant de l'île de Ré, alors qu'ils n'ont qu'une parcelle à l'abandon sur l'île, mais c'est légal de faire ça" s'agace Didier Fournier. Créer cette marque, c'est donc d'abord assurer aux consommateurs que le produit sera réellement local : "On impose la dernière année de production sur plusieurs parcelles d'abord, ici à l'île de Ré, et il y aura des contrôles pour vérifier que ces parcelles sont bien en état et utilisées."

Objectif : obtenir une appellation IGP

Le but est aussi de faire une bonne publicité pour les produits du coin. Après la marque, le but ultime, c'est l'IGP, le label européen d'Indication Géographique Protégée. Une appellation très difficile à obtenir : pour les huîtres Marennes Oléron, le parcours a duré dix ans jusqu'à l'obtention en 2009. Mais "ça change tout" tranche Laurent Chiron, ostréiculteur et président du groupement qualité de ces huîtres. "Vous n'êtes plus une marque, vous êtes une appellation reconnue et contrôlée par l'Etat. On a remarqué que sur les points de vente, toutes les huîtres Marennes Oléron se vendaient d'abord, et que seulement ensuite les autres marques partaient à leur tour. C'est un réel avantage de notoriété, et un gage de qualité." La démarche est collective et le manquement d'un ostréiculteur peut faire perdre l'appellation à l'ensemble des producteurs.

Trouver ce qui fait l'huître de l'île de Ré

En vue de l'IGP, les ostréiculteurs cherchent maintenant les spécificités de leurs huîtres, plus précisément. "On réfléchit par exemple à un affinage en pleine mer, qui permet de faire une coquille plus épaisse, des huîtres plus charnues, suggère Didier Fournier, et on travaille avec des chefs culinaires pour nous aider à définir tout ça". Les huîtres, sous leur nouvelle marque déposée, feront leur sortie les 7 et 14 juillet à Rivedoux, et vous pourrez aussi vous improviser critique culinaire puisque, pour trouver plus précisément les spécificités de leurs huitres, les producteurs vont enquêter. Sur les marchés et les points de vente, dès cet été, vous pourrez donc gouter les huitres et remplir un questionnaire sur vos ressentis, vos impressions...

Didier Fournier est le vice président de l'association des producteurs d'huîtres de l'île de Ré. © Radio France - Sego Raffaitin

Etude d'Agro Paris Tech

Une étude va également être menée, sur tous les établissements, au début du mois de juillet, par deux étudiants d'Agro Paris Tech. Le but sera de soulever les mauvaises pratiques de culture et souligner les bonnes, pour que les ostréiculteurs soient "plus en phase avec leur environnement" explique Didier Fournier. Rendez-vous en septembre pour le bilan de cette étude.