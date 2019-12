Les huitres du marché de l'arquebuse à Auxerre incontournables pour le repas de Noël

Auxerre, France

Pour les vendeurs d'huitres c'est la meilleure période de l'année. Mickaël travaille pour un ostréiculteur de l'Ile Madame en Charente Maritime, présent sur le marché de l'arquebuse à Auxerre de Septembre à Mars. En ce moment il en vend deux fois plus que d'habitude. "En période de fêtes les gens sont davantage tentés par les huitres. C'est un plaisir à partager en famille. Noël c'est la plus grosse vente de l'année. De une à deux douzaines, les gens passent facilement à l'achat d'une centaine d'huitres."

Qui veut des huitres ? © Radio France - Damien Robine

Les huitres, c'est la fraicheur et l'océan qui viennent à notre porte : Florence

Et si les huitres ont autant de succès c'est parce qu'elles sont une tradition à Noël. Si on écoute Florence, une cliente, les huitres c'est même l'occasion d'un repas de Noël exceptionnel. "La fraicheur, l'océan qui vient à notre porte. Et c'est vraiment un repas extraordinaire et c'est un repas intime. Mes enfants n'aiment pas ça, et je n'en achète que pour mon mari et moi. C'est vraiment notre plaisir d'adultes. "

Ici on vend des huitres de La Tremblade près de Marennes-Oléron © Radio France - Damien Robine

Et pour ceux qui achète des huitres pour la première fois , le vendeur est aussi là pour vous donner un petit conseil pour les ouvrir.