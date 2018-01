Les huîtres perçoivent certains sons sous l'eau, c'est ce que viennent de prouver les chercheurs d'une unité CNRS de la station marine d'Arcachon. Plus il y a de bruit, moins elles s'ouvrent et moins elles se nourrissent. L'expérience a été menée uniquement en laboratoire pour l'instant.

Charente-Maritime, France

C'est une découverte qui peut prêter à sourire : les huîtres perçoivent des sons sous l'eau. C'est ce que l'équipe du physiologiste Jean-Charles Massabuau, directeur de recherche CNRS à l'université de Bordeaux, vient de prouver. Les chercheurs ont immergé des hauts parleurs et diffusé des bruits de cargos qu'ils avaient enregistré pendant des périodes de 3 minutes, le son augmentant d'intensité pendant les 30 premières secondes. Ces périodes étaient renouvelées toutes les 30 minutes durant 7-8 heures.

Les scientifiques ont observé le comportement des huîtres et découvert qu'elle sont sensibles à des sons basse fréquence (entre 10 et 10 000 hertz, l'être humain entend de 20 à 20 000 hertz). Ce sont les fréquences de l'essentiel de la flotte marine : chalutiers, cargos.

Les huîtres entendent aussi le bruit de l'orage, mais pas celui d'un jet ski ou d'un moteur de hors-bord plus aigüs.

Les sons à basse fréquence ont un effet anti-dépresseur sur les huîtres

En fait, les huîtres n'entendent pas mais elles sont sensibles aux vibrations des sons sous l'eau. Elles entrent en vibrations elles-mêmes ce qui les plonge selon Jean-Charles Massabuau dans un état dé-pressant : à ces fréquences le bruit à un effet anti-dépresseur !

Résultat, l’huître ventile moins (elle s'ouvre et se ferme moins souvent). Ce qui veut dire qu'elle mange moins. On s'aperçoit que les huîtres exposées au bruit grossissent moins affirme le chercheur. Une information qu'il reste encore à confirmer en milieu naturel. L'équipe du CNRS doit continuer ses recherches sur le littoral atlantique, des observations sont prévues mais pas encore programmées.

"Une masse énorme d'invertébrés sont potentiellement concernés" Jean-Charles Massabuau, directeur de recherche CNRS

Quelles peuvent-être les suites de cette découverte ? " Ça dépend de la réaction des hommes" répond dans un grand éclat de rire Jean-Charles Massabuau. "Jusqu'à présent, quand on parlait de pollution sonore marine, les gens raisonnaient uniquement en pendant aux baleines et aux dauphins. Nos résultats démontrent pour la première fois qu'une masse énorme d'invertébrés sont aussi potentiellement touchés". L'équipe du CNRS de l'université de Bordeaux espère "ouvrir une porte" avec ces résultats, sur une prise de conscience au niveau mondial des effets de la pollution sonore en mer. "On sait fabriquer des bateaux ou des usines faisant moins de bruit" conclut Jean-Charles Massabueau.