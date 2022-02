Les importations de volailles étrangères inquiètent les éleveurs de la Mayenne

Dans son exploitation de Châtillon-sur-Colmont, Philippe Jehan possède 12.000 poules pondeuses et quatre poulaillers Label Rouge. Malheureusement pour la filière avicole, l'importation de volailles étrangères n'est pas prêt de s'arrêter selon lui.

Depuis la crise de la Covid-19, on consommerait moins de volailles françaises d'après Philippe Jehan. "Tant qu'on aura des distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne, notamment avec l'Europe de l'Est, rien ne changera. Il y là-bas des tarifs sur lesquelles on ne peut s'aligner, on ne peut pas être dans la compétition. Chez nous la viande coûte trop cher au final" constate-t-il. À la table de nos restaurants, trois poulets sur quatre sont d'origine étrangère expliquait récemment le comité interprofessionnel du poulet de chair. "Je ne lance même pas la pierre aux restaurateurs parce que le prix de revient de leur repas devient trop élevé, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Avant, c'étaient des menus à 13, 14, 15 euros le midi. Aujourd'hui, ce n'est plus possible" regrette Philippe Jehan.

"Demain on mettra des caravanes dans les poulaillers"

D'après l'ancien président de la FDSEA 53, la hausse générale des prix des matières premières en France n'arrange rien à l'affaire. "Car cela concerne aussi le coût du bâtiment. Aujourd'hui, un bâtiment neuf en aviculture pour faire des poulets dits "standards" a pris entre 30 et 40% d'augmentation selon les catégories. Donc, la compétitivité qu'on avait déjà pas avant s'en trouve encore une nouvelle fois perturbée. Cela engendre des arrêts de production, des gens qui vendent des bâtiments. Et demain on mettra des caravanes dans les poulaillers ou dans les porcheries. Mais il n'y aura plus des volailles. Par contre, on les importera puisque de toute façon, la rentabilité sera meilleure" analyse-t-il.

L'étiquetage obligatoire de l'origine des viandes servies dans les restaurants entrera en vigueur au 1er mars. Un léger motif d'espoir pour la filière car les quantités de volailles importées diminueront peut-être.