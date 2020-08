Les interventions pour enlever les nids de guêpes et frelons en forte hausse dans la Sarthe

Vous avez peut-être remarqué de nombreuses guêpes et frelons dans votre jardin cet été. C'est normal, il y en a de plus en plus. Stéphane Lévêque le gérant de la société Allo Guêpes 72 confirme.

"Je fais 40% d'interventions en plus par rapport à l'année dernière pour le mois de juillet", explique le professionnel.

Hiver doux et confinement

"Les nids de frelons ont également 15 jours d'avance, je n'arrête pas de faire des interventions, alors qu'habituellement c'est plutôt aux alentours du 15 août", continue Stéphane, qui avance la thèse de l'hiver très doux en guise d'explication.

Le confinement a peut-être eu un rôle dans la forte expansion des guêpes et frelons, car la nature a été laissée au repos, et les fleurs tout comme les insectes en ont profité.

Ne pas jouer les casse-cou

Dans tous les cas, Stéphane prévient qu'il ne vaut mieux pas essayer de se débarrasser d'un nid tout seul. "Quand le nid est fermé, et fait déjà la taille d'un melon, il est trop tard", explique-t-il.

Au lieu-dit Le Liard, Johnny a préféré appeler Stéphane pour se débarrasser du nid dans son garage. "J'en tue une dizaine à coups de pelles chaque jour", mais ça ne suffit pas", explique Johnny.