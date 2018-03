Depuis 30 ans, les Finistériens viennent admirer les rangs colorés de Jacinthes, Iris, et autres bulbes plantées par la famille Kaandorp. Cette famille de Hollandais les cultive sur 100 hectares. Pour les Tulipes, encore un peu de patience!

Pointe de la Torche, Plomeur, France, Bretagne, Finistère, Hollande

Les Tulipes ne s'ouvriront que fin mars, début avril. mais déjà les champs autour de la ferme horticole prennent des couleurs. Jacinthes, Iris et Narcisses invitent à sortir le nez dehors, dans l'espoir de tourner la page d'un hiver qui traîne et lasse. Des centaines d'automobilistes se garent habituellement le long des champs pour admirer le spectacle.

Marlies Kaandorp, aime transmettre sa passion des plantes bulbeuses - dewaele

Samedi 17 Mars, c'est d'ailleurs la fête des fleurs à l'exploitation, une tradition vieille de 30 ans. Une vingtaine de bénévoles, du coin, mais aussi des pays-Bas, s'affaire pour remplir de fleurs fraîches les structures grillagées d'un château hanté, reproduction d'un parc d'attraction des Pays-bas. La miniature prendra place à l'entrée de la ferme vendredi pour quelques semaines.

Un petit train permet aussi d'aller au plus près des fleurs, et de comprendre comment elles sont produites, et ce qu'elle deviennent.

Jacinthes, Iris, et autres bulbes à perte de vue comme en Hollande, mais on est dans le Finistère - dewaele

mais Marlies Kaandorp regrette de devoir faire le gendarme pour empêcher les sans-gêne de déambuler parmi les fleurs, voire de les cueillir.