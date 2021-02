Les Jardins de Brenne dans les starting-block

Il y a un an, France Bleu Berry était allé à la rencontre de Camille et Luidgi, qui se lançaient dans une exploitation maraichère et permaculture et agrobiologie à Saint-Michel-en-Brenne. Depuis, les bandes de culture sont prêtes et les deux producteurs s'apprêtent à vendre leurs premiers légumes.

C'était il y a un an. Dans la cuisine de la ferme qu'ils venaient d'acheter, Luidgi et Camille nous tendaient les dessins de leur future exploitation. Devant nous, une prairie qui n'a plus été cultivée depuis quarante ans. Sous nos yeux, des schémas de serres, de vergers, de bandes de culture. Une année s'est écoulée, nous sommes retournés à la rencontre des deux trentenaires et bien des choses ont changé...

Sous le soleil presque printanier, Camille fait la visite. Les bandes de culture sont prêtes à accueillir les premières plantations. Sous une bâche transparente, les fêves attendent que les pommes de terre primeurs viennent leur tenir compagnie. Deux cochons servent de désherbeurs automatiques et retournent une future parcelle. Plus bas, une centaine de poules jouent le même rôle dans un futur verger. Une immense serre est sortie de terre. "Là, vous avez le tableau avec le programme de semis pour la semaine..." précise Camille qui nous entraine vers les godets semés la veille. "Ici c'est la coriandre, les épinards, les choux. Et demain, on attaque les tomates !"

Les semis sont prêts ! Il faut maintenant attendre 6 semaines avant le repiquage © Radio France - Gaëlle Fontenit

Le couple cultive un peu moins de 2 hectares, dont seulement 2.500 effectivement plantés de légumes. "Notre objectif, c'est de nourrir 100 familles par semaine en légumes" affiche fièrement Luidgi. Ici, pas d'outil mécanique. Chacune des étapes se fait à la main... "Nous ne pouvons pas, avec cette méthode, concurrencer les producteurs de poireaux, de pomme de terre ou de carotte par exemple, explique Camille. On va en faire un peu, mais ce ne sera jamais la même quantité. Mais ce n'est pas l'objectif. On est tous complémentaire et c'est bien comme cela. Nous nous démarquons en proposant des légumes primeurs, des aromatiques, des verdures un peu originales, etc."

Diversifier les activités

Luidgi et Camille diversifient leurs activités pour permettre de lancer plus rapidement leur production maraichère et finaliser les investissements nécessaires à leur installation. Ainsi, ils proposent des formations aux particuliers comme aux professionnels. "On a commencé il y a un an et on a eu un joli succès. On a aussi bien des gens qui ont un petit jardin qu'un ancien banquier à la retraite qui voulait apprendre autre chose, des gens en reconversion, des étudiants, des gens qui veulent changer de vie après la crise de la Covid..." listent-ils.

Camille et Luidgi se sont lancés dans la création d'une ferme maraîchère en permaculture © Radio France - Gaëlle Fontenit

Les deux producteurs, labelisés bio depuis un an, vont également se lancer dans la vente de plants avec un grand marché prévu le 1er mai.

Etre rentable dans 5 ans

Le couple espère atteindre la rentabilité d'ici 5 ans, et pouvoir être un peu plus confortable dans une dizaine d'années. En attendant, ils ne se sortent pas de salaire : "oh la, non ! pas encore ! D'après notre business plan, on espère pourvoir se payer modestement d'ici 3 ans. Mais le but n'est pas de faire de gros bénéfices. Juste de vivre de notre travail".

Si la météo ne leur joue pas de tour, ils devraient pouvoir vendre leurs premiers paniers de légumes en mai. Les formations pour les particuliers rédémarrent, elles, dès le samedi 20 février.