Les jardins de Solène à Pernes-les-Fontaines sélectionnés parmi 25 projets pour le concours de la Fabrique Aviva

Pernes-les-Fontaines - France

Depuis 2017 des fruits et légumes cultivés dans le Comtat Venaissin jetés parce que mal calibrés ou difformes sont transformés après achat par Les Jardins de Solène en produits prêts à cuisiner ou à consommer.

La légumerie a nécessité la construction d’une unité de transformation aux dernières normes d'hygiène et de sécurité. Ici des tonnes de fruits et légumes sont lavés, épluchés et découpés par les salariés à destination des crèches, écoles, maisons de retraite ou même d’hôpitaux. Ces fruits et légumes tous préparés représentent une solution clé en main explique la directrice pour les cuisiniers de ces cantines et autres structures de restauration collective. Les salariés de plus sont des personnes en situation de handicap embauchées en CDI, dix salariés actuellement avec la perspective de trois nouvelles embauches. Une société immatriculée donc comme « entreprise de l’économie sociale et solidaire » qui après avoir fourni depuis deux ans des structures de restauration collective entend proposer désormais une ligne de produits à destination des particuliers. C'est le projet présenté au concours la Fabrique Aviva en valorisant la lutte contre le gaspillage, la consommation de produits frais et locaux tout en favorisant l'insertion et l'emploi .

Aussi la société à caractère sociale et solidaire appelle les internautes à la soutenir en votant pour sa légumerie sur le site "la Fabrique Aviva" où chaque votant a droit jusqu’à dix voix. Fin de la période de vote ce lundi 3 juin à midi.