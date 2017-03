Les Jeunes Agriculteurs creusois se mettent en scène sur les réseaux sociaux !

Les Jeunes Agriculteurs creusois font le buzz sur les réseaux sociaux. Ils ont mis en ligne des clips parodiques d'émissions et de jeux télévisés où ils mettent en scène leurs problèmes.

Il y a mille et une façons de faire passer un message. Les Jeunes agriculteurs de la Creuse ont choisi l'humour pour alerter les candidats à la présidentielle sur leurs difficultés. Ils se sont mis en scène dans des petits films parodiques qu'ils ont partagé sur leur page Facebook. Résultat ; des milliers de vues en l'espace de 48 heures !

Un mi-temps de 35 heures !

Dans un de ces clips, on découvre le parcours d'un agriculteur Jean Aimarre. Après une installation difficile, des aides PAC qui n'arrivent pas et des cours en chute, le jeune éleveur a fini par raccrocher et se reconvertir. Il est aujourd'hui employé communal, à 35 heures par semaine, un mi-temps comparé aux 70 heures hebdomadaires qu'il passait sur son exploitation, avec en plus un salaire qui lui permet aujourd'hui de vivre et de faire vivre sa famille. Jean-Marie Colon, le président des Jeunes agriculteurs de la Creuse, qui tient le rôle du journaliste dans cette parodie du "Petit journal" explique que les agriculteurs gagnent en moyenne moins de 10.000 euros par an, soit environ 800 euros mensuel.

Une première pour les Jeunes agriculteurs creusois

Cela fait sept ans que les Jeunes agriculteurs de la Creuse ont pris l'habitude de tourner des petites saynètes parodiques à l'occasion de leur assemblée générale annuelle. Jusqu'à présent, ces films étaient diffusés uniquement en interne, mais cette année, changement de cap ! Les Jeunes Agriculteurs ont décidé de les montrer à un plus large public et espèrent ainsi attirer l'attention des candidats à l'élection présidentielle.