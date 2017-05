Les Jeunes Agriculteurs de l'Allier vendent leur ferme sur Le Bon Coin

Ils ont voulu marquer leur colère contre les retards de paiement. Les Jeunes Agriculteurs de l'Allier ont mis symboliquement leur exploitation en vente sur Le Bon Coin.

Laisse exploitation agricole pour 1€ symbolique. C'est le titre de l'annonce que 80 d'agriculteurs ont laissé jeudi soir et ce vendredi matin sur le site de vente par internet Le Bon Coin. Une trentaine d'annonces n'a pas été publiée mais il en restait suffisamment pour que l'opération de communication soit réussie.

Une action destinée à faire réagir les services de l'Etat sur la gestion de la PAC. Les retards de paiement sont monnaie courante, certains agriculteurs attendent encore des primes de 2015, sans parler de 2016. Cela peut représenter dans certains cas jusqu'à 40 à 50 000 €uros.

Des retards de paiement qui touchent tous les secteurs de production et qui impactent encore plus les jeunes agriculteurs, installés depuis peu, ainsi que les agriculteurs bio. Et la date de télé-déclaration que doivent remplir les agriculteurs pour 2017 vient d'être reportée du 15 au 31 mai prochain, un mauvais signe pour le syndicat agricole qui craint de nouveaux retards de paiement pour cette campagne.

Une rencontre avec la Direction Départementale des Territoires de l'Allier (qui a repris les services de l'ancienne Direction Départementale de l'Agriculture) est prévue mardi après-midi. Les Jeunes Agriculteurs ont voulu mettre un petit coup de pression sur les services de l'Etat avant la réunion mais plutôt que de sortir les tracteurs pour manifester, ils ont préféré un mode d'action moins gênant mais tout aussi efficace.