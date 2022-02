Les Jeunes Agriculteurs de l'Aveyron créent un podcast pour parler aux jeunes urbains

Il n'y a pas que "L'amour est dans le pré" pour savoir comment vivent les agriculteurs. Les JA de l'Aveyron ont lancé un podcast qui dresse des portraits. L'ambition de cette série " Dans leurs bottes" : toucher ceux qui sont le plus loin de l'agriculture.

Qui sont les agriculteurs ? Pourquoi exercent-ils ce métier ? Pour renouer le lien entre les français et les agriculteurs, les Jeunes Agriculteurs de l'Aveyron ont eu une l'idée de créer un podcast. Un podcast qui permet de dresser des portraits d'éleveurs, de maraichers, de céréaliers qui exercent en Aveyron et même plus largement en France.

Intitulé "Dans leurs bottes" il a été lancé en novembre 2020. Pendant environ 45 minutes, ce podcast propose de prendre le petit-déjeuner avec un agriculteur pour le questionner et comprendre comment il envisage son métier. Un nouvel épisode est diffusé un vendredi sur deux. Des portraits qui retracent l'histoire d'hommes et de femmes, avec leurs doutes, leurs envies et leurs idées.

Toucher le Parisien dans le métro

Romain Déléris est le patron des Jeunes Agriculteurs en Aveyron et il admet que le but c'est surtout de toucher des urbains. "C’est un support qui permet d'aller toucher typiquement le Parisien dans le métro avec ses écouteurs pendant ses trajets quotidiens. Un public qu'on n'arrive pas à toucher habituellement. Les chiffres de développement des podcasts sont impressionnants. Il existait très, très peu de choses, voire quasiment rien sur les sujets agricoles. Donc on voulait être aussi un peu précurseurs sur ces sujets-là."

Et le jeune-homme qui est installé dans une ferme près de Najac, au nord de l’Aveyron, a bien compris que le podcast permet d'entrer dans l’intimité des témoins. "Il s’agit vraiment de se poser, prendre du recul, de la réflexion sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire, sur ce qui nous manque, sur nos motivations propres. Donc c'est très profond, très personnel, sur nos valeurs et c'est très, très personnel. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. En tous les cas, c'est l'objectif, c'est d'aller montrer ça."

Un podcast qui sera particulièrement mis en valeur début mars lors de la journée de l'Aveyron au Salon de l'agriculture.