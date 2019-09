Les Jeunes Agriculteurs de la Corrèze lancent une campagne d'affichage pour promouvoir leurs métiers

Corrèze, France

Un jeune couple regarde un paysage comme il s'en trouve beaucoup en Corrèze. Une campagne verdoyante avec au premier plan un verger de pommiers, un troupeau de vaches, une ferme. L'image d'Epinal est surmontée d'un large bandeau sur lequel on lit : "L'agriculture, pourquoi pas vous ? La Corrèze vous accueille". C'est cette affiche qui est déclinée en 12 panneaux de 4m/3m positionnés sur le bord des routes principales du département et dans un second temps en version plus petite dans une centaine d'abribus. La campagne sera en outre largement relayée sur les réseaux sociaux.

Une installation pour 1,8 départs

C'est la première fois qu'une telle campagne de séduction est lancée via des affiches en Corrèze. L'enjeu c'est tout bonnement d'enrayer la la diminution des exploitations en Corrèze, comme dans la plupart des départements. Il faut dire que la moitié des agriculteurs corréziens qui cessent leur activité n'ont pas de successeur en vue. Et ce malgré de nombreux dispositifs existant pour aider ces partants à anticiper leur départ et leur succession. Le résultat est qu'il n'y a plus qu'une seule installation pour 1,8 départs.

Séduire les urbains

C'est la raison pour laquelle cette campagne vise clairement un public qui n'est pas issu du monde agricole., notamment les urbains en quête de nature et les actifs en quête de reconversion. "On cherche à toucher des hors cadres familiaux qui auraient envie de revenir vers la campagne et l'agriculture est une solution " explique Emmanuel Lissajoux, le président des Jeunes agriculteurs de la Corrèze. Un public qui est déjà de plus en plus attiré d'ailleurs par ces métiers de l'agriculture. En Corrèze les installations hors cadres familiaux ont représenté en 2018 plus du tiers des installations totales.