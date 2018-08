Pigerolles, Gentioux-Pigerolles, France

Les Jeunes Agriculteurs de la Creuse remettent le couvert ! La 65e édition de "Terre en fête" les 25 et 26 août à Pigerolles accueillera la 3e de la finale régionale de labour de Nouvelle-Aquitaine. La première en 2016 s'était déjà déroulée en Creuse, à Saint-Priest-la-Plaine. Alors question organisation, ils sont rodés. "La mécanique est bien huilée explique Mickaël Magnier, le président des JA, on table sur une centaine de bénévoles durant le week-end et un peu moins pour la mise en place de l'évènement dans la semaine qui précède". La finale régionale aura lieu le dimanche 26 août, la veille ce sera le concours départemental.

La manifestation accueillera le concours de labour départemental et la finale régionale - ©JeunesAgriculteurs23

Sans nous, il n'y aurait pas de paysages creusois - Mickaël Magnier

"Terre en fête" ne se résume en deux concours de labour. Durant tout le week-end, les Jeunes Agriculteurs creusois veulent mettre en avant leur travail et leurs valeurs. "On veut montrer qu'on n'est pas comme certaines associations le disent, qu'on ne tape pas sur nos animaux, qu'on ne les torture pas insiste Mickaël Magnier, notre métier c'est de vivre avec les animaux, on construit quelque chose, on fait vivre l'économie de la Creuse, on préserve l'environnement, sans nous il n'y aurait pas de paysages creusois, _sans nous il y aurait de la broussaille partout_" !

Une fête de l'agriculture et de la ruralité

Le programme du week-end est chargé. En plus des deux concours de labour, plusieurs animations seront mises en place, des baptêmes en hélicoptère, des démonstrations de bûcheronnage, de tonte de moutons et de chiens de berger, des présentations de matériels agricoles. Les visiteurs pourront aussi se restaurer sur place, avec des produits locaux un repas sous chapiteau est prévu le samedi soir pour 400 personnes avant un grand feu d'artifice, et le dimanche les Jeunes Agriculteurs prépareront mille burgers JA. "Et le service sera bien mieux organisé que lors des manifestations précédentes" assure en souriant le président.