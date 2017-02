Les Jeunes Agriculteurs de la Creuse interpellent les candidats aux législatives

Des politiques à la ferme ! Trois candidats aux élections législatives, ou représentant un parti, ont visité une exploitation ce mercredi à Lussat à l'invitation des Jeunes Agriculteurs de la Creuse. Objectif, parler d'installation et des difficultés rencontrées par la profession.

A un peu plus de quatre mois des élections législatives (11 et 18 juin), les Jeunes Agriculteurs de la Creuse ont invité ce mercredi les candidats sur une exploitation à Lussat. Michel Vergnier pour le Parti Socialiste, Claude Guerrier pour le Parti Communiste et Martial Maume, secrétaire départemental du Front National ont répondu présents.

Les hommes politique ont visité le GAEC Desforges, l'occasion pour les éleveurs de faire part de leur situation : Politique Agricole Commune, Sécheresse, prix de la viande ou du lait... Le malaise dans le monde agricole est profond, d'ailleurs il devrait y avoir moins d'installations en 2017 explique le président des JA23, Jean-Marie Colon : "en 2016, il y a eu 63 installations, cette année ça va être plus difficile on est qu'à 20 installations, sachant que c'est en début d'année, juste avant la déclaration PAC qu'on fait le plus d'installations."

En Creuse, un agriculteur c'est 7 emplois induits

Moins de candidats à l'installation, logique disent les agriculteurs vu la crise profonde qu'ils traversent depuis environ deux ans. "Je ne sais pas s'il faut attirer en période de crise, c'est peut être pas une bonne solution et c'est pour ça qu'on a fait cette journée : pour les hommes et les femmes politiques se rendent compte du malaise agricole, qu'il faut faire quelque chose pour que l'élevage arrive à dégager de l'argent" résume Jean-Marie Colon.

Au fils de la visite, les questions et les remarques viennent de chaque côté. Michel Vergnier, le député sortant, président de la commission élevage à l'Assemblée Nationale ne découvre pas les problèmes : " je comprends que ça agace, chaque année on dit que ça va aller mieux, on n'arrive à simplifier autant qu'on devrait."Michael Magnier est installé depuis un an, avec sa mère, il est à la tête d'un élevage de 60 vaches laitières à Dontreix : "du mois d'août au mois d'octobre, on n'a pas pu se reverser de salaire tant qu'on n'avait pas la PAC, plus la sécheresse, la grêle... on a été obligé d'acheter du foin, c'est un petit ras le bol et on a l'impression que personne ne nous écoute".

Quand j'ai signé pour faire ce métier d'agriculteur c'était pas pour passer les trois-quarts de mon temps derrière un bureau et remplir de la paperasse - Michael Braime, éleveur à Glénic

"Je suis content qu'on ait fait cette initiative" rajoute Michael Braime, naisseur-engraisseur à Glénic "j'avais pas l'impression que l'agriculture représentait beaucoup de lignes, et c'est au moment de l'élection qu'il faut demander ce que les gens veulent faire de nous. Aujourd'hui, c'est les contraintes administratives, environnementales... Quand j'ai signé pour faire ce métier d'agriculteur c'était pas pour passer les trois-quarts de mon temps derrière un bureau et remplir de la paperasse."

Chaque candidat expose ses idées pour l'agriculture, le Front National prône la sortie de l'Europe et une Politique Agricole Française, quant le Parti Communiste veut développer les circuits-courts et une agriculture familiale et le candidat PS parle d'un prix garanti.

Avant de repartir, Michel Vergnier, Martial Maume et Claude Guerrier ont signé une charte dans laquelle ils s'engagent à les Jeunes Agriculteurs en Creuse, à promouvoir l'agriculture, susciter des vocations et veiller à la professionnalisation de ceux qui font l'agriculture, assurer le renouvellement des générations sur des exploitations viables, vivables et transmissibles, maintenir le foncier, permettre une politique fiscale facilitant l'installation des jeunes, réduire les contraintes administratives.