VIDÉO - Les Jeunes Agriculteurs de la Loire lancent une mini-série

L'ambition du syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) de la Loire est de publier, sur leurs comptes Facebook, Instagram et Youtube, 17 épisodes évoquant chacun un thème différent. Le but est de faire connaître leur métier et leurs difficultés.

Les Jeunes Agriculteurs de la Loire ont fait appel à des professionnels pour le tournage de la mini-série - JA de la Loire Ils sont jeunes, donc ils communiquent sur les réseaux sociaux ! Via de courtes vidéos de deux minutes environ, le syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Loire espèrent mieux communiquer sur leur métier, leurs pratiques, leurs démarches et leurs problématiques aussi. Le premier épisode de la série a été dévoilé ce vendredi 10 février à l'issue de l'assemblée générale des JA qui a eu lieu à Feurs. Face caméra, les exploitants évoquent le thème de "l'installation". Il y aura ainsi 17 épisodes au total, comme le nombre de cantons dans la Loire. "Un canton comme celui des Monts du Lyonnais, très dynamique en terme de production laitière, mettra l'accent sur la production et la commercialisation du lait", précise Ronan Berchu, responsable du groupe communication des Jeunes agriculteurs de la Loire. Pour mener à bien ce projet, les jeunes agriculteurs ont fait appel à des professionnels de l'image et du montage vidéo. L'ambition est de publier un épisode chaque dernier vendredi du mois. Une partie des épisodes n'ont pas encore été tournés. Les jeunes agriculteurs espèrent mieux communiquer sur leur métier - JA 42