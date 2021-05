Les jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres distribuent 2000 repas pour promouvoir les produits locaux

Les produits locaux ont la côte, alors pour mieux les présenter au public, les jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres ont fait une distribution. Au total, 2000 repas ont été vendus, il fallait passer commande avant, dans le département. Une action importante pour mieux mettre en contact les producteurs et les acheteurs.

Pour Thomas Gaillard, le président des jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres la demande de produits fermiers et locaux bondit, mais ne rencontre pas toujours l'offre en face. "On remarque une appétence grandissante vers l'approvisionnement local", explique-t-il. Il poursuit : "souvent, les gens ont le manque d'information quand même pour les points de retrait." Pour les agriculteurs qui s'orientent vers la vente directe, c'est un autre métier et ils ne trouvent pas toujours les canaux de communication.

Les clients ravis

Côté client, on est friand de ce type d'initiative. Une table sur le trottoir et deux drapeaux des jeunes agriculteurs : le point de distribution est tout simple. Les paniers sont dans un camion un peu plus loin. Les premiers clients sont arrivés dès 8 h 30. Au menu : rosbif, mogette, tarte et salade de gésiers. "Ça a l'air très bon", sourit Miriam. C'est une habituée des bons produits. "J'achète déjà les produits locaux chez le boucher et donc je trouvais important de soutenir les jeunes agriculteurs", affirme-t-elle. Et puis elle sait que la qualité est là et elle sait aussi d'où viennent les produits.

Côté cuisine, c'est le traiteur Antoine Herrouet qui a presque tout préparé. Il sent bien que les clients reviennent vers les produits locaux. "Depuis le premier confinement, les modes de consommation ont changé. Les gens avaient le temps de cuisiner. On a vu des clients qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir", précise-t-il.

À l'origine, 700 repas étaient envisagés, finalement 2000 sont servis. Une expérience que les jeunes agriculteurs et la maison Herrouet imaginent déjà renouveler.