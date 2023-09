Les Jeunes Agriculteurs du Grand Est veulent donner une image positive des métiers agricoles

" Agriculteur, mais pas que ! ". C'est le slogan de la nouvelle campagne de communication des Jeunes Agriculteurs du Grand Est. Le syndicat veut redorer l'image de la profession et susciter des vocations.

Depuis le début de la semaine, et pendant deux mois, dans les chefs-lieux de chaque département de notre région, vous pourrez voir des affiches où posent six agriculteurs et agricultrices (deux de Moselle, deux du Bas-Rhin et deux des Ardennes) qui partagent aussi leurs passions : un arboriculteur qui adore le vélo, un éleveur porcin qui joue au rugby, un céréalier qui fait du piano, un viticulteur connecté et fan de jeux vidéos, un éleveur bovin qui fait du judo.

Pour le Vosgien Xavier Bailly, le président des JA du Grand-Est, ces affiches ont pour but de casser certaines idées reçues. Au 21e siècle, les agriculteurs ne se résument pas qu'à leurs tracteurs, leurs bêtes et leurs bottes : " On voit l'agriculteur sur ses terres, mais il a aussi des passions et surtout du temps pour se détendre ; il ne travaille plus jour et nuit comme avant ! "

Séduire les jeunes

Avec cette campagne, les Jeunes Agriculteurs espèrent aussi séduire les jeunes et les " quadra " en quête de reconversion. Xavier Bailly explique que beaucoup d'agriculteurs vont partir en retraite d'ici 5 à 10 ans : " si on ne renouvelle pas la profession, on va perdre des agriculteurs ! "

Cette campagne des JA du Grand Est va être aussi dupliquée sur les réseaux sociaux.