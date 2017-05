Les jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme se mettent à la vente directe

Ce samedi un petit marché était organisé du côté de Ménétrol, près de Riom. Un vrai succès.

Moins d'une dizaine de stand, mais des dizaines d'acheteurs qui font la queue pour récupérer leur botte d'asperge : le premier marché de producteurs des JA 63 à Ménétrol a tenu ses promesses. "Ma clientèle était en demande, explique Baptiste Arnaud, le président des JA 63, et lui même producteur d'asperges. Ils me demandaient si j'avais autre chose. On a créé ce marché. C'est un réel succès, je vois que les stands se vident, les fromages sont bien partis, il n'y a pratiquement plus d'asperges... Les consommateurs veulent venir voir comment on travaille, parler avec nous, savoir d'où viennent les produits. On est là pour ça."

Circuits courts

"J'achète mes asperges à Baptiste toutes les semaines ! raconte Jacqueline, 73 ans. Dans le temps il n'y avait pas de supermarché. C'est beaucoup plus frais, et au moins on sait ce qu'on achète."

Quentin s'occupe de tout, du foin à la vente en passant par les brebis, la traite et la transformation. © Radio France - Jade Peychieras

Des produits plus frais, dont on connaît l'origine, quelques arguments qui expliquent le succès grandissant de la vente directe. © Radio France - Jade Peychieras

Des produits plus frais, de meilleure qualité, moins d'intermédiaires, l'envie de soutenir les jeunes agriculteurs locaux... Autant de raisons qui font le succès de la vente directe. Et ça les jeunes agriculteurs l'ont bien compris. Eux aussi y trouvent leur compte. Quentin Baumont a 26 ans, il est producteur de fromage, il a une petite exploitation à Puy-Guillaume : "L'intérêt de la vente directe, c'est que l'ont peut marger le plus sur nos produits, car il n'y a pas de revendeur. Je pense qu'il y a un créneau à jouer avec la proximité."

Et pourtant, Quentin le sait, ça n'est pas la solution la plus simple. "Ça demande beaucoup de temps, confirme-t-il. Je suis tout seul, je trait deux fois par jour, je fais mon foin, je fais tout, du coup ça n'est pas évident." Pas évident mais valorisant. "C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui revient vous voir en disant qu'il s'est régalé avec votre produit !" s'exclame Baptiste Arnaud.