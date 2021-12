Les Jeunes Agriculteurs du Vaucluse investissent la permanence de la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho (Ligue du Sud) avait rendez-vous avec un représentant des Jeunes Agriculteurs ce lundi dans sa permanence à Orange. La députée du Vaucluse a finalement vu entrer une dizaine de personnes. Une action sans violence contre la faiblesse du montant des aides accordées par le gouvernement suite au gel dramatique du printemps dernier. "Certains agriculteurs ne toucheront même pas ces aides. Et lorsqu'ils touchent de l'argent, le gouvernement va prendre 25% pour des situations sanitaires parce qu'il y a eu un peu de mildiou. Mais il n'y a pas eu de mildiou cette année en tout cas", s'agace Bruno Bouche.

Le président des Jeunes Agriculteurs du Vaucluse emploie des mots forts : "Si le gouvernement ne veut plus d'agriculteur en France, il faut le dire clairement. Nous vendrons toutes nos terres et on construira des HLM dessus". Après quelques minutes dans la permanence parlementaire, les JA du Vaucluse ont obtenu un contact téléphonique avec le ministère de l'Agriculture qui promet de travailler à des solutions selon le syndicat. "C'est la période de Noël alors on a eu des promesses", ironise Bruno Bouche.

"On est en train d'organiser le génocide agricole." - Bruno Bouche, président des Jeunes Agriculteurs du Vaucluse

Le syndicat a reçu le soutien de la députée Marie-France Lorho. "Le gouvernement a traité le problème de la calamité agricole de façon globale. C'est une erreur."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix