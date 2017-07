Les jeunes agriculteurs font déguster leur viande sur l'aire des Monts de Guéret

Les jeunes agriculteurs de la Creuse ont profité du chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens pour organiser une dégustation de leur viande locale (bœuf,agneau,mouton) aux nombreux touristes de passage sur la N145 sur l'aire des Monts de Guéret.

Les jeunes agriculteurs de la Creuse ont profité de du chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens pour s'installer sur l'aire des Monts de guéret sur la N145 où samedi 26 000 voitures au lieu des 16 000 habituels ont emprunté la deux-voies. C'est d'ailleurs devenu un rituel puisque cela fait une dizaine d'années que l'opération existe.

Le discours de Jean-marie Colon le président des jeunes agriculteurs de la Creuse est simple et efficace en trois mots : "né, élevé et abattu en Limousin" . Les éleveurs proposent de la viande locale cuite à la plancha : bœuf, veau, mouton à un public tout acquis à sa cause "le meilleur moyen de se faire connaitre c'est d'aller vers le consommateur, en plus c'est des bons produits! se réjouit ce touriste des Deux-Sèvres

"Ces agriculteurs, il faut les aider et acheter français"! ajoute une autre touriste.

Un message pour les défenseurs de la cause animale

Entre les manifestations contre le centre d’engraissement de Saint-Martial et les péripéties autour du festival El Clandestino les jeunes agriculteurs de la Creuse estiment avoir eu pas mal de fil à retordre ces derniers temps avec les défenseurs de la cause animale. Jean-Marie Colon le président des jeunes agriculteurs de la Creuse a voulu leur adresser un message "Manger de la viande c'est bon pour la santé en quantité raisonnable, et s'il n'y avait pas d’élevage notre département et nos belles praires ne ressembleraient pas à ça"

Nouvelle chance de découvrir ou redécouvrir la viande creusoise le 20 août à Mérinchal pour la finale départementale de labour.