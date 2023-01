Les jeunes agriculteurs manifestent, gros bouchons en vue à Toulouse ce mardi

La nouvelle PAC (politique agricole commune) est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Et certains changements sont très difficiles à accepter pour les agriculteurs. En Haute-Garonne, les JA ( le principal syndicat des jeunes agriculteurs) ont décidé de se mobiliser contre la nouvelle réglementation en terme de sols argileux. Et cela concerne toutes les communes de Haute-Garonne. (Et c'est aussi le cas dans les départements voisins du Tarn ou de l'Aude.)

PAC 2023

Avant le 1er janvier, les agriculteurs pouvaient travailler les sols à partir du 1er octobre. Ce sols argileux sont difficiles à labourer en cas de grosse pluie. Avec la nouvelle PAC (et en lien avec relèvement de la dérogation de 25 à 37 % d’argile dans le sol) ils devront attendre le 1er novembre. Ils estiment que c’est leur "imposer de travailler dans de mauvaises conditions. Avec plus de consommation de carburants, du matériel qui s’abime et au final des rendements moins bons". Les jeunes agriculteurs demandent donc que l’on revienne à la date initiale du 1er octobre. Ils en feront la demande officielle au DDT et au directeur de la DRAF ce mardi. Cette disposition avait été mis en place pour permettre aux sols de se reposer mais aussi dans la cadre de la protection des eaux contre les nitrates.

70 à 80 tracteurs

Pour lutter contre cette réglementation, les agriculteurs ont décidé de sortir en masse. Ils seront entre 70 et 80 tracteurs avec des remorques souvent chargés de fumiers ou de pneus. Et ils vont tous converger vers Toulouse vers 8h, 8h30 ce mardi matin. Ils arriveront par cinq axes principaux de Toulouse.

Un cortège partira de Villefranche-de-Lauragais et arrivera à Toulouse via la nationale 113

Un cortège partira de Gragnague est va rejoindre Toulouse via l'autoroute A68

Un cortège partira de Pibrac est va rejoindre Toulouse vie la nationale 124

Un cortège partira de Lanta est va rejoindre Toulouse via Balma et la nationale 126

Un cortège partira de Muret est va rejoindre Toulouse via l'autoroute A64

Ces cinq cortèges vont tous converger vers la DDT, située à la cité administrative dans le quartier Compans-Caffarelli à quelques pas du métro, boulevard Armand Duportal. Certains tracteurs passeront via le centre-ville, d’autre par la rocade. Il y a aura des bouchons un peu partout dans la ville rose. Les agriculteurs ont rendez-vous vers 7h45 pour le départ. Les premières difficultés devraient avoir lieu un peu après 8h dans Toulouse.