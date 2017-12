Oeyreluy, France

Les neuf jeunes représentants du lycée Hector Serres d'Oeyreluy sont à fond. Sur leur page Facebook depuis septembre, ils postent vidéos sur vidéos pour tenter de remporter, en février, au salon de l'agriculture à Paris, le concours du meilleur lycée agricole de France, le TNLA, le trophée national des lycées agricoles. Dernière en date, tournée jeudi après l'entrainement : une vidéo avec les rugbymen de l'US Dax. Les lycéens qui ont choisi comme nom d'équipe les All'Dax et les Rouges et Blanc se font des passes sur la pelouse du stade Boyau. Un travail en plus des cours pour Paul mais un super challenge que ce jeune espère bien remporter !

"Depuis fin septembre, début octobre, on travaille ensemble, on a rendu l’affiche, on anime notre page Facebook, on rencontre les agriculteurs présélectionnés pour Paris, on a rencontré les échassiers de Dax et maintenant les rubgymen de l’USD. Ce concours nous apprends beaucoup de choses, nous fait rencontrer beaucoup d’acteurs du territoire, c’est très intéressant et si on gagne ce sera une consécration."

Une grande "finale" à Paris

Faire des vidéos, animer la page Facebook c’est intéressant c’est sûr, mais Sarah, elle, a surtout hâte d’être en février pour monter à Paris au salon de l’agriculture. C’est LE grand moment du concours. Les élèves doivent y monter avec une vache et y tenir un stand. Leur comportement y est noté et ils doivent ensuite participer à deux épreuves. "Une épreuve de manipulation en toute sécurité et une épreuve de présentation pendant laquelle on doit jouer une sorte de pièce de théâtre avec la vache et présenter notre lycée, notre région, notre équipe", explique la jeune fille de 18 ans en BTS ACSE à Oeyreluy.

"Des éleveurs attendent ça toute leur vie et nous on le fait à même pas 20 ans"

Un stress forcément pour ces jeunes en formation, mais un sacré honneur aussi retient Théo, membre de l’équipe des vachers. C’est lui, notamment, qui va participer à l’épreuve de manipulation avec Héroïne et Ntamack, la vache blonde d’Aquitaine et son petit veau du lycée. "Il y a des éleveurs qui attendent toute leur vie d’être sélectionnés pour le salon de l’agriculture à Paris et nous on le fait à même pas 20 ans, donc c’est un stress c’est sûr mais une grande fierté aussi." Et ça le sera encore plus s'ils gagnent. Le lycée Hector Serre a déjà eu la place d'honneur, mais n'a jamais remporté le 1er prix encor