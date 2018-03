Ce vendredi, le groupe des jeunes vignerons de la champagne tient son Assemblée Générale et fête en même temps ses 70 ans d’existence. Au programme de ce rassemblement, un bilan de l'année 2017 et les perspectives d'avenir de la profession.

Marne, France

Hugues Pereira le confie "l'année 2017 a été compliquée pour les jeunes vignerons. On a eu pas mal de pourriture dans les vignes. Des dégâts qui venaient après une année 2016 pas simple non plus mais on reste optimistes, et on espère de beaux vins lors des prochaines vendanges". Le président du groupe des jeunes vignerons de la champagne organise ce vendredi l'Assemblée Générale de son groupe au centre vinicole Nicolas Feuillatte. Au programme, il sera bien évidemment question de l'année difficile que viennent de traverser les vignerons mais les 69 membres de ce groupe parleront aussi de leurs inquiétudes pour l'avenir.

en savoir plus Hugues Pereira, des Jeunes vignerons de la Champagne

Vignes sur le domaine de Plumecocq dans la Marne © Radio France - Annelaure Labalette

Sur les ventes de 2017, les vignerons sont les grands perdants mais Hugues Pereira relativise "quand on est jeune vigneron, ce n'est pas forcément facile de se lancer à l'export mais on fait tout notre possible pour aller chercher de nouveaux marchés à l'étranger". On rappelle qu'en 2017, les vignerons ont vendu 2 millions de bouteilles de champagne en moins qu'en 2016.

Aujourd'hui, Hugues Péreira admet qu'il faut des épaules solides pour se lancer à 25 ou 30 ans dans ce métier. D'après lui, il y a deux types de vignerons: ceux qui sont "double-actifs" c'est à dire qui ont un autre travail à côté et qui vendent le raisin au kilo car ils ne trouvent pas le temps de produire leur propre champagne. Et puis ceux qui gardent les pressoirs et qui veulent continuer à produire. D'après Hugues Pereira, ce sont ces derniers que l'on doit aider.

Des solutions pour inciter les jeunes vignerons à se lancer

Le président du groupe des jeunes vignerons de la Champagne affirme qu'il est pour la mutualisation des moyens au maximum. C'est à dire acheter des tracteurs en commun, mais aussi des pressoirs et des cuveries, du matériel qui ne sert qu'une dizaine de jours par an . "Cela permet de réduire considérablement les frais et cela évite aussi que ces jeunes vignerons se mettent la pression à l'idée de devoir investir beaucoup d'argent alors qu'ils viennent juste de se lancer."

Les craintes des jeunes vignerons

Il y a d'abord le risque de surtaxation des activités viticoles. Les bâtiments agricoles qui abritent aujourd'hui les pressoirs pourraient à l'avenir être considérés comme des bâtiments industriels, ce qui signifierait une taxe supplémentaire pour les jeunes exploitants. Autre inquiétude liée à la réglementation européenne (et qui sera d'ailleurs au coeur de l'Assemblée Générale des jeunes vignerons de la champagne ce vendredi) c'est la régulation des droits de plantation et les règles d’étiquetage.