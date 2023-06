Les Laiteries et la Région Normandie s'engagent pour enrayer le déclin de la vache normande

Depuis 2017, la Région Normandie s'attelle à enrayer le déclin des Vaches normandes dans ses prairies et dans ses étables.

Ces dix dernières années, les effectifs de la vache normande ont chuté de plus de 30%.

"Malgré tous les atouts que notre vache normande possède en terme de valeur ajoutée, en terme bouchère, on constate que depuis de nombreuses années elle subit une décroissance plus importante que les autres races déplore Aude Lequertier, administratrice des Maîtres Laitiers du Cotentin mais aussi productrice et éleveuse de race laitière normande. Je pense que le plus dur, c'est peut-être d'intégrer la première. Après, il y a moyen de travailler honorablement avec cette race et d'en tirer un bénéfice sur notre revenu d'exploitation."

La Région a donc mis en place depuis six ans des aides auprès des agriculteurs pour qu'ils donnent une place plus importante dans leur troupeau à la vache normande. Si ce dispositif a apporté quelques résultats, il est insuffisant seul pour changer la courbe.

Depuis juillet dernier, la Région Normandie incite donc les coopératives laitières de la région à s'investir à ses côtés pour promouvoir cette "normandisation" des troupeaux.

"On avait lancé une Normandisation des cheptel à l'échelle des exploitations agricoles mais on s'est vite aperçu que cela ne suffisait pas pour augmenter le nombre de vaches, analyse Clotilde Eudier, vice-présidente de la région Normandie en charge de l'agriculture. Il fallait derrière une valorisation importante et c'est pour cela que nous avons lancé cet appel à manifestation d'intérêt pour lancer toute l'industrie laitière dans la normandisation du Cheptel. Elles y trouvent un intérêt et rémunèrent l'agriculteur en fonction de son engagement."

Le président de la région Normandie Hervé Morin tenant dans ses bras un veau de la race normande © Radio France - Olivier Duc

Les coopératives laitières effectivement aident leurs éleveurs à monter les dossiers auprès de la région et par une tarification plus intéressante du lait les incitent à normandiser leur cheptel. " On s'est dit qu'il était grand temps de changer de braquet au travers d'un bonus sur le prix du lait pour ceux qui ont des vaches normandes, explique Arnaud Fossey , président de la coopérative d'Isigny et producteur dans le canton de Carentan. On peut monter jusqu'à 35 euros des mille litres pour celui qui aurait 100% de vaches normandes. On a instauré toute une grille en fonction du nombre de vaches normandes. 90% des producteurs de lait à Isigny Sainte Mère se sont engagés dans la normandisation. Ce n'est pas un exercice facile. Il y a quelques années on avait 50% des fermes qui n'avaient pas de vaches normandes. En un an, à peu près d'une bonne centaine de dossiers ont été montés avec la région."

La coopérative d'Isigny-Sainte-Mère, les Maîtres Laitiers du Cotentin et la Fromagerie Réo ont donc accepté de s'engager auprès de la Région. Elles sont d'autant plus concernées que les AOP autour des fromages et produits laitiers normands imposent du lait de vache normande dans leur production.

"Le Livarot est à 100% de lait de race Normande dans son cahier des charges, rappelle David Aubrée, directeur de la Fromagerie Réo et président de l'association des quatre fromages des AOP de Normandie. C'est 60% pour le Neufchatel. Le Pont-L'évèque comme le Camembert sont à 50% de race normande minimum. "

"Un tiers des producteurs de lait de la fromagerie Réo se sont d'ores et déjà lancés dans la Normandisation de leur cheptel soit 80 éleveurs" , complète Flore Diesce, responsable des actions de développement de la Fromagerie.

"Depuis que les trois laiteries ont engagé leurs producteurs dans la Normandisationde leur cheptel, on a augmenté le cheptel de 8000 têtes, se félicite Clothilde Eudier. Quant on a les laiteries qui poussent et qui aident les agriculteurs à remplir les dossier, c'est un véritable levier et cela a un impact beaucoup plus fort."