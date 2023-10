Les lavandiculteurs drômois soulagés après un vote au Parlement européen

Ils craignaient qu'une nouvelle réglementation européenne classe leurs huiles essentielles dans la catégorie "produits chimiques". Finalement, un amendement voté au Parlement européen mercredi 4 octobre leur permet d'y échapper. Leur traitement sera différencié des autres substances. "C'est ce qu'on demandait depuis des années à l'Europe, de considérer les huiles essentielles comme des produits naturels et non des substances chimiques" explique le Drômois Alain Aubanel, président du syndicat des Plantes à parfum, aromatiques et médicinales de France et producteur de lavandes dans le Vercors.

"C'est une très très grande satisfaction"

Un soulagement pour la profession. "Au début, on nous disait c'est un truc sur l'étiquette et c'est pas grave" explique Alain Aubanel, "en fait ça aurait été complètement dramatique et ça aurait amené à la disparition de la possibilité d'utiliser des produits naturels et des huiles essentielles". Il poursuit : "imaginez quelqu'un qui va fabriquer et vendre des produits de parfumerie ou de cosmétique. Sur l'étiquette, il y aurait marqué : potentiellement perturbateur endocrinien, potentiellement allergène... tout un tas de logos complètement discriminatoires. Les fabriquants auraient juste arrêtés de mettre des produits naturels dans leur composition ! Ils l'auraient remplacé par des produits de synthèse qui eux passent toutes les formalités".

Les professionnels de la filière ont bataillé et argumenté pendant près de 10 ans et se disent pleinement satisfaits par la voix d'Alain Aubanel. L'amendement prévoit toutefois une close de révision, fixée à dans 4 ans.