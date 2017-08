Les légumes en distributeurs automatique, ça fonctionne !

Le distributeur automatiques de fruits et légumes a trouvé son public à Montfavet. Il a été installé au printemps.

Depuis le printemps en Vaucluse, la vente directe de produits fermiers se fait aussi sans voir le producteur et sans aller jusqu'à son exploitation ! On peut trouver fruits et légumes dans des casiers automatisés.

Le premier du département a été installé dans une cabane en bois à Agroparc, zone d'activité en périphérie d'Avignon. Les casiers ont été déposés par l'association "En direct de nos fermes", avec le soutien de la Chambre d'agriculture.

A la sortie du travail, on se presse au cabanon Copier

Le principe ? Vous choisissez les fruits et légumes que vous voulez, vous payez par carte bancaire, et vous récupérez vos achats en ouvrant les casiers. Presque comme la machine qui distribue biscuits et boissons gazeuses au travail.

73 casiers sont approvisionnés au moins une fois par jour par des produits vauclusiens uniquement. Une quinzaine de producteurs joue le jeu.

Distributeur automatique de légumes © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Et ça marche ! La période de pointe, c'est le soir vers 17 heures, à la sortie du bureau. "C'est pratique, beaucoup plus intéressant qu'en supermarché", explique une cliente. Une autre renchérit :"On vient régulièrement, il y a du choix, tout ce dont une ménagère a besoin pour préparer ses repas." Un autre client apprécie le système de "circuit court", même si, vivant seul, il souhaiterait des conditionnements plus petits.

Pour le moment, ce sont des prunes, des tomates, des brugnons et des melons qui remplissent les casiers "On est en train de préparer la saison d'hiver, les agriculteurs sont en train de planter", précise Guillaume Sinard, coordinateur de l'opération à la Chambre d'agriculture de Vaucluse.

Deux autres distributeurs vont voir le jour, précise Guillaume Sinard Copier

Deux autres points de distribution doivent voir le jour, sur les parkings relais d'Avignon : Ile Piot et Italiens.

Et cet hiver, c'est un "drive" qui devrait voir le jour, un site internet, qui permettra ensuite de "retirer directement les produits commandés dans les distributeurs", annonce Guillaume Sinard.