Les Limousins de l'Association pour le Mondial de Tonte de Moutons s'exposent au Salon

Dernier jour ce dimanche du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Beaucoup de visiteurs sont encore attendus. Ces neuf jours de Salon sont toujours l'occasion pour le Limousin de faire sa promotion comme l'Association pour le Mondial de Tonte de Moutons.

Le 54e Salon de l'Agriculture touche à sa fin. L'heure bientôt de faire ses valises et de rentrer en Limousin. Depuis dimanche dernier, les producteurs, les éleveurs mais aussi les lycéens ont fait la promotion de leur travail, de leurs produits. C'est le cas aussi pour l'Association pour le Mondial de Tonte de Moutons, au Dorat, dans le Nord de la Haute-Vienne.

L'AMTM a notamment assuré des démonstrations sur le ring ovin. Objectif : promouvoir le métier de tondeur mais aussi et surtout faire la publicité pour le grand rendez-vous de juillet 2019.

Il faut trouver 600.000 euros

Présent sur le Salon de l'Agriculture, le président de l'Association pour le Mondial de Tonte de Moutons, Christophe Riffaud est à la recherche de nouveaux partenaires. Maintenant que la candidature de la France est validée, il faut encore trouver des financements : "l'année 2016, année de candidature c'était un budget de 50.000 euros et là maintenant pour l'événement c'est 600.000 qu'il faut trouver, ça peut faire peur au début, moi aussi ça m'a fait peur mais c'est un championnat du monde, avec 35 pays.. donc à un moment donné qu'est ce qu'on veut ? Quelque chose de bien ou quelque chose d'à moitié fait ?"

Accueillir ce Mondial c'est l'étape ultime - Loïc Leygonie, champion de France de tonte de moutons

Le champion de France de tonte de moutons, le Lotois Loïc Leygonie fait partie de l'AMTM, "C'est très important, c'est la première fois que la France va accueillir le Mondial de Tonte de Moutons. On avait accueilli le tournoi des 6 Nations en 2013, déjà au Dorat, et c'est la preuve que la France est un pays qui se développe et qui grandit sur la scène mondiale de la tonte de moutons. Donc c'était pour nous l'étape ultime d'accueillir ces Championnats du Monde."

Loïc Leygonie sera au Dorat en 2019 "d'une façon ou d'une autre."Il espère pouvoir y représenter la France, sinon au moins pour aider à la réaliser de cette "grande manifestation."